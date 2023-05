Ansbach: Kita-Gebühren sollen um satte 45 Prozent steigen - "kommt zur Unzeit"

In Ansbach sorgt aktuell eine Ankündigung für enormen Unmut. Die Stadtspitze um Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU) plant eine satte Gebührenerhöhung für ihre beiden Kindertagesstätten. In den zwei städtischen Einrichtungen sollen die Kosten für die Kinderbetreuung künftig um rund 45 Prozent steigen. Dies dürfte nicht nur aufseiten der betroffenen Eltern Verdruss auslösen - auch aus Reihen der Kommunalpolitik hagelt es starke Kritik. "Die jetzt vorgelegte Gebührenkalkulation lehnen wir ab", hält die Stadtratsfraktion der Ansbacher SPD fest. "Sie kommt zur Unzeit."

Die Sozialdemokraten stören sich insbesondere an dem Zeitpunkt des Vorstoßes. "Bereits im Jahr 2021 wurde uns eine Neukalkulation der Gebühren vorgelegt. Diese führte zu einem massiven Anstieg der Kosten für die Eltern", heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. Im damaligen Fall habe es sich allerdings um die erste Erhöhung seit mindestens zehn Jahren gehandelt. Zuvor hätten Anpassungen der Kita-Gebühren erfolgreich vermieden werden können. Dass nun schon 2023 erneut eine Kostenberechnung in die Wege geleitet worden ist, kann die SPD laut eigener Schilderung nicht nachvollziehen.

Ansbach plant massive Gebührenerhöhung für städtische Kitas - SPD von Stadt-Vorstoß "völlig überrascht"

"Bei keiner anderen kostendeckenden Einrichtung werden die Gebühren alle zwei Jahre neu kalkuliert." Üblicherweise gebe es einen Fünf-Jahres-Zeitraum. "Deshalb waren wir völlig überrascht, dass die Stadt bereits nach zwei Jahren eine erneute Kalkulation in Auftrag gegeben hat", konstatieren die fünf Ansbacher Stadtratsmitglieder Martin Porzner, Kathrin Pollack, Markus Fabi, Nadine Vogel und Frank Reisner in ihrem gemeinsamen Statement.

Moniert wird diesbezüglich zugleich das Vorgehen der Stadtspitze in der Sache. "Auch die Tatsache, dass wir nach einer Information durch die Verwaltung drei Tage später über die Medien vor vollendete Tatsachen gestellt werden sollten, ist für uns nicht akzeptabel." Die Stadt Ansbach begründet die ins Auge gefasste Gebührenerhöhung für ihre beiden Einrichtungen mit in die Höhe geschnellten Ausgaben. Vor allem zwei Aspekte spielten laut Eigenaussage hierbei eine Rolle.

"Wir haben einen Kostenanstieg für Personal - und auch im Energiebereich", schildert Anne Ziegler, Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Oberbürgermeister, am Freitag (5. Mai 2023) im Gespräch mit inFranken.de. Sie betont gleichzeitig, dass bislang noch nichts endgültig entschieden sei. Der Vorschlag der Stadtverwaltung zur Gebührenanpassung werde zunächst erst einmal im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss der Stadt behandelt. "Dann geht es zur Abstimmung in den Stadtrat. "Eine Entscheidung fällt erst in den nächsten Wochen", sagt Ziegler.

Kita-Gebühren sollen um rund 45 Prozent steigen - so viel müssten Eltern künftig bezahlen

Spricht sich der Ansbacher Stadtrat für eine Kita-Gebührenerhöhung von rund 45 Prozent aus, müssen die Eltern der betroffenen Kinder fortan deutlich tiefer in die Tasche greifen. In der aktuellen Gebührensatzung der Stadt beträgt die Monatsgebühr für einen Platz in der Kinderkrippe (Kinder unter drei Jahren) beispielsweise 209 Euro pro Kind - bei einem Besuch von vier bis fünf Stunden am Tag. Künftig könnten für die gleiche Zeitspanne 303,05 Euro anfallen.

Ein zweites Beispiel: Im Kindergarten (Kinder über drei Jahre) zahlen Eltern für täglich fünf bis sechs Stunden gegenwärtig 142 Euro pro Monat. Infolge der Gebührenanpassung wären dann 205,90 Euro fällig. Der Freistaat Bayern entlastet gleichwohl Familien bei den Kindergartenbeiträgen. Für die gesamte Kindergartenzeit werden die Eltern eines über drei Jahre alten Kinds mit 100 Euro (pro Kind und Monat) bezuschusst. So oder so - die Ansbacher SPD-Fraktion verweigert laut eigenen Angaben eine Erhöhung der Kindertagesstättengebühren.

Unklar sei etwa, inwieweit es tatsächlich nachhaltig zu einer Erhöhung der Energiekosten komme und in welcher Höhe die Personalkosten steigen würden. Die Forderung der Sozialdemokraten: Die Gebühren sollen so lange auf dem Niveau von 2021 verbleiben, bis eine neue Gebührenkalkulation vorliegt. Die neue Berechnung setze zudem eine vorherige Einbeziehung des Stadtrats voraus. "Dabei sollte aber der sonst übliche Kalkulationszeitraum beachtet werden", betonen die fünf SPD-Stadträte in ihrer Mitteilung. Hierfür werde man, falls notwendig, einen Antrag stellen. "Sollten die jetzt vorgesehenen Gebührenerhöhungen im Stadtrat zur Abstimmung gestellt werden, so lehnen wir diese ab", kündigt die SPD-Fraktion an.

Die Stadt Erlangen erhöht indessen noch in diesem Jahr die Kita-Gebühren. Eltern müssen in Zukunft für Krippen, Kindergärten und Horte mehr Geld ausgeben. Die Stadtspitze erklärt die Gründe.