Am Freitagmorgen (22. Juli 2022) wollten Beamte der Polizeiinspektion Ansbach einen 31-Jährigen in einer Asylunterkunft in Ansbach in Gewahrsahm nehmen. Gegen 06.35 Uhr betraten die Beamten die Asylunterkunft in der Naglerstraße, um den 31-Jährigen für eine bevorstehende Abschiebung abzuholen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet.

Nachdem der Mann nicht geöffnet hatte, verschafften sich die Polizisten mit einem Zweitschlüssel Zutritt zu dem Zimmer. Dort fanden sie ein geöffnetes Fenster vor und entdeckten den Asylbewerber verletzt auf der Rasenfläche unterhalb des Fensters.

Beamte wollen Asylbewerber abschieben: Er wollte flüchten - und stürzte aus dem Fenster

Durch den Sturz zog sich der Mann lebensgefährliche Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er von einem Notarzt behandelt worden war.

Die Ansbacher Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens und führte eine Spurensicherung durch. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Mann mutmaßlich versucht hatte, aus dem Fenster zu flüchten und hierbei abstürzte.