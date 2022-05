Aggressiver Schäferhund in Ansbach unterwegs: Wie bereits von der Polizei Ansbach mitgeteilt, wurde am Donnerstag, dem 05.05.2022, ein 42-jähriger Mann am Martin-Luther-Platz in Ansbach von einem aggressiven Schäferhund gebissen.

Nun hat sich ein 70-jähriger Mann bei der Ansbacher Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass er ebenfalls von diesem Schäferhund gebissen worden sei. Er wurde in der Würzburger Straße angefallen.

Schäferhund in Ansbach beißt zwei Männer

Der 70-Jährige wurde leicht verletzt und seine Kleidung beschädigt.

Gegen den 33-jährigen Hundebesitzer wurde bereits ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

