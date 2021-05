Verfolgungsjagd in Ansbach: Am Donnerstag (27. Mai) in der Zeit zwischen 01:20 Uhr und 01:30 Uhr, flüchtete ein zunächst unbekannter Fahrer eines Pkw Opel Astra im Ansbacher Stadtgebiet vor einer Kontrolle durch eine Polizeistreife.

Nachdem die Polizeistreife dem noch unbekannten Autofahrer signalisierte, er solle anhalten, beschleunigte dieser mit seinem Auto innerorts auf über 100 km/h. Teilweise fuhr er mit ausgeschalteter Beleuchtung, wie die Polizei Ansbach mitteilt.

18-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle und fährt durch Fußgängerunterführung

Die Flucht ging zunächst über die Jüdtstraße in die Rettistraße und anschließend in die Berliner Straße/Schreibmüllerstraße. Hier versteckte der Unbekannte seinen Pkw zunächst an der Realschule.

Als das Fahrzeug von der Streifenbesatzung entdeckt wurde, beschleunigte der Unbekannte erneut und fuhr in Richtung der Fußgängerunterführung und durch diese hindurch. Hier musste eine noch unbekannte Zeugin zur Seite springen, um nicht von dem Flüchtenden erfasst zu werden. Diese Zeugin wird dringend gebeten, sich bei der Polizei Ansbach unter der Telefonnummer 0981-9094-121 zu melden.

Durch eine Streife der Verkehrspolizei, die an der Fahndung ebenfalls beteiligt war, konnte der Pkw in einer Hofeinfahrt in Neuses festgestellt werden. Der Unbekannte hatte sein Auto verlassen. Zuvor hatte er die Kennzeichen heruntergerissen.

18-Jähriger war ohne Führerschein unterwegs

Das Auto wurde sichergestellt. Gegenwärtig wird eine Spurensicherung daran durchgeführt. Gegen den Fahrer des silbernen Opel Astra wird nicht nur wegen Gefährdung der Fußgängerin und eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz, sondern auch wegen Verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Die Ermittlungen führten am Donnerstagvormittag zu einem 18-jährigen Ansbacher, der keinen Führerschein besitzt. Der 18-Jährige sagte, dass er demnächst seine Führerscheinprüfung absolvieren wolle.

Nicht nur die gefährdete Fußgängerin, sondern alle weiteren Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ansbach unter Telefon 0981-9094-121 zu melden.