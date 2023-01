Ein Verkehrsteilnehmer hat am Montag (9. Januar 2023) gegen 20.45 Uhr die Polizei darüber informiert, dass ein dunkles Auto zwischen Dorfgütingen (Landkreis Ansbach) und der A6 von der Fahrbahn abgekommen sein soll.

Eine Streife, die wenige Minuten später an dem Einsatzort ankam, konnte den Fahrer schlafend in seinem Auto antreffen, so die Polizeiinspektion Feuchtwangen.

Kreis Ansbach: Betrunkener Autofahrer fährt Verkehrszeichen um

Die Polizei stellte außerdem fest, dass er zuvor ein Verkehrszeichen umgefahren hatte. Bei der Erstbefragung konnten die Beamt*innen beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen.

Der durchgeführte Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,22 Promille. Daraufhin wurde beim Fahrer eine Blutentnahme eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 1000 Euro.

Vorschaubild: © Symbolbild pixabay