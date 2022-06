Infolge eines schweren Verkehrsunfalls am Dienstag (21.06.2022) auf der A6 kurz hinter der Landesgrenze zu Bade-Württemberg hatte sich ein langer Rückstau bis an die Anschlussstelle "Aurach" gebildet. Einem 45-jährigen Lastwagenfahrer ging es dabei offenbar nicht schnell genug weiter.

Wie die Verkehrspolizei in Ansbach berichtet, verlor der Fahrer die Geduld und entschied sich im Bereich der Anschlussstelle "Feuchtwangen-Nord" rückwärts auf die Autobahn zu fahren. Dort wollte er entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung abfahren.

Kraftfahrer will Stau auf der A6 riskant umgehen: Polizei beobachtet ihn dabei

Bei seinem riskanten Manöver ist der Mann von einer Streife der Verkehrspolizei Ansbach beobachtet worden. Die Beamten stoppten den Fahrer bei seinem Versuch, den Stau zu umgehen.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren in Höhe von 150 Euro eingeleitet. Zudem erwartet den 45-jährigen ein Punkt in Verkehrssünderkartei in Flensburg.

