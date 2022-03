Ein 25-jähriger Ukrainer war am Sonntagabend (20. März 2022) gerade auf dem Weg in sein Heimatland, um Hilfsgüter zu transportieren, als er während einer Pause an einer Rastanlage plötzlich bedroht wurde. Auslöser dafür waren zwei Flaggen an seiner Windschutzscheibe.

Gegen 20.30 Uhr legte der junge Mann an der Tank- und Rastanlage "Frankenhöhe-Süd" an der A6 einen Zwischenstopp ein. Hinter der Windschutzscheibe seines Fahrzeugs hatte er zwei ukrainische Flaggen befestigt.

Ukrainischer Fahrer von fremden Männern bedroht

Kaum hatte er den Parkplatz erreicht, stiegen zwei Männer aus einem Auto aus und kamen auf den 25-Jährigen zu. Die Unbekannten forderten ihn auf, die Fahnen zu entfernen und bedrohten ihn auf Russisch, wie die Verkehrspolizeiinspektion Ansbach mitteilt.

Als das Duo jedoch bemerkte, dass Passanten auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, setzten sie sich in ihr Auto und fuhren davon. Allerdings war es den Zeugen gelungen, die beiden Männer und ihr Fahrzeug mit dem Handy zu fotografieren.

Als eine Streife der alarmierten Verkehrspolizei Ansbach am Tatort eintraf und das Bildmaterial begutachtete, erkannte einer der Polizisten einen der Männer. Dieser hatte bereits vor einigen Monaten mit der Polizei zu tun. Diese sucht nun nach dem 38-Jährigen aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und seinem Begleiter. Gegen die zwei wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und Bedrohung eingeleitet.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus dem Kreis Ansbach: Schule wegen Feuer geräumt - wurde der Brand absichtlich gelegt?

Vorschaubild: © fpic/Adobe Stock (Symbolbild)