Der beste Burger Nürnbergs: Wir haben gefragt - ihr habt abgestimmt. In einer Umfrage haben die inFranken.de-Leser und -Leserinnen über die 10 besten Burger in ganz Nürnberg abgestimmt. Und einer hat klar das Rennen gemacht. Schon lange ist der Burger in Deutschland ein fester gastronomischer Bestandteil in vielen Fast-Food-Ketten und Restaurants. Viele Burger-Läden in Nürnberg haben in den vergangenen Jahren neu eröffnet. Sie bieten eine Reihe verschiedenster Varianten an, teils können sich Gäste ihren Burger komplett selbst zusammenstellen.

Cheeseburger, Pulled Pork, Halloumi oder Fleischersatz? Sesam- oder Laugenbun? Die Geschmäcker sind verschieden. Doch wir wollten wissen, wo es eigentlich den besten Burger in Nürnberg gibt. Der Burger, der die inFranken.de-Community überzeugt hat. Wir haben euere Top 10 zusammengestellt:

Platz 10: Moritz Steak & Burger

"Liebe geht bekanntlich durch den Magen": Das ist auch das Motto von Moritz Steak & Burger. Hier dürfen Besucher in eine "kulinarische Erlebniswelt" eintauchen und Steaks und Burger mit einem besonders hohen Anspruch genießen - besonders, was das Fleisch angeht.

Adresse: Rieterstraße 15, 90419 Nürnberg

Tel.: 0911/32266309

Platz 9: Die Superbude

In der Superbude kann man sich auf das gewisse Etwas freuen - etwa Schäufele-Burger oder den mediterranen "Vaggabond". Mit ausgefallenen Designs und leckeren Beilagen kommt hier jeder auf seine Kosten.

Adresse: Löbleinstraße 50, 90409 Nürnberg

Tel.: 0911/25334067

Platz 8: Burger Bar 54

Ganz nach dem Satz "Burger gut, alles gut" lädt die Burger Bar 54 mit einer großen Auswahl an leckeren Burgern zu sich ein. Zu Burgern und Beilagen darf es dann auch gerne mal einen guten alkoholfreien Cocktail oder einen Milchshake geben.

Adresse: Mühlhofer Hauptstraße 40, 90453 Nürnberg

Tel.: 0911/81679364

Platz 7: BOOGIE'S BBQ SMOKEHOUSE

Der Traum auf einem Grill: In Boogies BBQ Smokehouse werden Fleischliebhaber verwöhnt. Neben saftigen Spareribs gibt es dazu Sandwiches direkt aus dem Smoker. Egal ob Truthahn, Pulled-Pork oder Brisket. Hier darf jeder einmal zuschlagen.

Adresse: Nimrodstraße 10, 90441 Nürnberg

Tel.: 0911/94933920

Platz 6: Mam Mam Burger

Wer braucht einen Burgerladen, wenn man auch gleich zwei haben kann? Die Kette "Mam Mam Burger und Fritten" bietet Gästen in Nürnberg an, dass sie selbst ihre Burger nach Wahl belegen können. Auch Beilagen und Dips gibt es in einer leckeren Auswahl. Auf die Klassiker wie den Hamburger oder Cheeseburger verzichten die Läden natürlich nicht.

1. Adresse: Innere Laufer Gasse 13, 90403 Nürnberg. Telefon: 0911/47884741

2. Adresse: Vordere Sterngasse 26, 90402 Nürnberg. Telefon: 0911/47898726

Platz 5: Hans im Glück

Wohl einer der bekanntesten Burger-Ketten in Deutschland belegt bei euch den fünften Platz – das "Hans im Glück Burgergrill & Bar". Ganz nach dem Motto "Wie Hans, so ziehen auch wir stets weiter auf dem Weg ins Glück“ verwöhnen die Betreiber ihre Gäste mit außergewöhnlichen Burgern, Beilagen und Dips. Auch Cocktailangebote finden ihren Weg in die Speisekarte. Vegane und vegetarische Gäste sind hier ebenfalls an der richtigen Adresse.

Adresse: Königstraße 74, 90402 Nürnberg

Tel.: 0911/99283661

Platz 4: Hempels Burger

Knapp an der Top 3 vorbei, platziert sich Hempels Burger in Nürnberg. In der gemütlichen Burger-Stube können sich Gäste klassisch per Selbstbedienung einen Burger mit fair produziertem Fleisch holen. Der Burgerladen hat auch noch eine Filiale in Erlangen. Dort wird man auch am Tisch bedient.

Adresse: Gostenhofer Hauptstraße 58, 90443 Nürnberg

Tel.: 0911/93118668

Platz 3: Peter Pane

Den dritten Platz belegt die bekannte Burger-Kette "Peter Pane". Ihr Motto: "Die Besten-Burger-Brater. Die Knusprigen-Fritten-Macher. Die Leckersten-Drinks-Zauberer. Die Jeden-Tag-Wunscherfüller. Wir sind Peter." Hier werden Gäste auf ein Burger-Erlebnis der besonderen Art eingeladen. Viel Wert legt man bei Peter Pane auf die veganen und vegetarischen Burger wie den "Grünen Lord".

Adresse: Königstraße 17, 90402 Nürnberg

Tel.: 0911/24066303

Platz 2: Guerilla Gröstl

Egal ob im Foodhouse, auf der Straße, mit Foodtrucks oder als Catering-Service: Das "Guerilla-Gröstl" in Nürnberg hat es auf einen völlig verdienten zweiten Platz geschafft. Durch lange Öffnungszeiten ist es hier egal, ob man zum Abendessen kommen, oder sich einen Mittagssnack holen möchte: "Komme vorbei und schlemme dich happy" ist das Motto des Teams vom Burgerladen - neben Burgern gibt es die bekannten "Loaded Fries".

Adresse: Lorenzer Straße 23, 90402 Nürnberg

Tel.: 0911/23699953

Platz 1: Hoserer Rolly's

Mit großem Abstand in diesem Ranking gewinnt das "Hoserer Rollys" bei den inFranken.de-Lesern und -Leserinnen als bestes Burger-Restaurant in Nürnberg. Hier werden Gäste in einem echten "Diner-Erlebnis" mit amerikanischer Küche verwöhnt. Neben den leckeren Klassikern werden auch Ribs, Wings und Salate angeboten - der Sieger der Top 10-Burgerläden in Nürnberg.

Adresse: Vorjurastraße 22, 90453 Nürnberg

Tel.: 0911/96042825