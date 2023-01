Die 7 besten Bäcker in Kulmbach - Diese Bäckereien solltest du kennen

Backhandwerk: Das liebste Brot der Deutschen

der Deutschen Gute Bäckereien in Kulmbach : Wir stellen dir 7 tolle Bäcker vor

in : Wir stellen dir vor Fazit: Alle Bäckereien überzeugen mit frischen, leckeren Backwaren

Egal ob zum Frühstück, zum Mittag- oder Abendessen oder als Snack: Beim Bäcker findet jede*r etwas für den eigenen Geschmack. Bist du in Kulmbach unterwegs und möchtest eine herzhafte oder süße Leckerei vom Bäcker kaufen, fällt dir die Wahl zwischen den vielen Bäckereien sicher nicht leicht. Auf Basis der Google-Bewertungen stellen wir dir 7 verschiedene Bäckereien in Kulmbach vor.

Beliebtheit von Brot in Deutschland und gute Bäcker in Kulmbach

Brot gehört für viele deutsche Bürger*innen täglich auf den Tisch. Dies legen beispielsweise die Daten der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) nahe, welche alljährlich Marktdaten für den Brotmarkt ermittelt. 2021 kauften private Haushalte rund 1.704.630 Tonnen Brot.

Am beliebtesten ist bei deutschen Bürger*innen das Toastbrot. Etwas weniger beliebt folgt auf dem zweiten Platz das Mischbrot. Am wenigsten beliebt sind das Dinkelbrot sowie das Roggenbrot. Suchst du nach einem Brot oder anderen leckeren Backwaren in Kulmbach, könntest du einer der folgenden Bäckereien einen Besuch abstatten.

1# Insgesamt 4,8 Sterne erhielt die Bäckerei Fritz Schwab. Eine Nutzerin lobt: "Hier wird noch Wert auf das Handwerk gelegt. Tolles Gebäck zu super Preisen!" Von anderen Nutzer*innen werden die Faschingskrapfen sowie die Kokosstangen positiv hervorgehoben. Neben süßem und herzhaftem Gebäck, Broten und Brötchen kannst du auch leckere Torten finden.

Adresse: Leuchauer Str. 1, 95326 Kulmbach

Leuchauer Str. 1, 95326 Kulmbach Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 06:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:30 bis 13:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 06:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:30 bis 13:00 Uhr. Telefon: 09221 74873

Auch diese Bäckereien könnten einen Besuch wert sein

2# Die Bäckerei Dippold überzeugte mit 4,8 Sternen. Neben den klassischen Brötchen und Broten gibt es hier auch einige besondere Backwaren. Dazu schreibt ein Nutzer: "Besonders legendär sind die guten Anisbrezen. Die gesamten Backwaren haben noch einen handwerklichen Charakter, den man auch schmecken kann." Ein anderer Nutzer schreibt: "Urig und sehr nett, mit Sitzgelegenheiten innen und außen." Du kannst es dir also auch mit einem Kaffee und einer deiner Lieblingsbackwaren in der Bäckerei gemütlich machen.

Adresse: Hauptstraße 15, 95326 Kulmbach

Hauptstraße 15, 95326 Kulmbach Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag von 06:00 bis 17:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 12:00 Uhr.

Donnerstag und Freitag von 06:00 bis 17:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 12:00 Uhr. Telefon: 09221 74495

09221 74495 Webseite: http://baeckerei-dippold.de/

3# Ebenfalls 4,8 Sterne erhielt die Buchauer Holzofenbäckerei GmbH. In dieser wird seit 30 Jahren fränkisches Holzofenbrot aus natürlichen und hochwertigen Rohstoffen gebacken. Neben der Spezialität findest du ein breites Sortiment an Gebäck sowie süßen Backwaren. Geschmacklich sind die Produkte einmalig, da sie in gemauerten und mit unbehandeltem Holz befeuerten Steinöfen gebacken werden. Doch nicht nur Holzofenbrote werden hier gebacken: Es gibt auch unterschiedliche Steinofenbrote und "Brote des Monats". Per E-Mail oder Telefon kannst du auch Bestellungen aufgeben. Das Brot wird auf Wunsch direkt zu dir nach Hause geliefert. Gehst du lieber persönlich in die Bäckerei, erwarten dich "Sitzmöglichkeiten innen und außen", wie eine Nutzerin schreibt.

Adresse: Klostergasse 6, 95326 Kulmbach

Klostergasse 6, 95326 Kulmbach Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 07:30 bis 13:00 Uhr.

Dienstag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 07:30 bis 13:00 Uhr. Telefon: 09221 8234766

09221 8234766 Webseite: https://www.holzofenbrot.de/de/filialen

4# 4,7 Sterne erhielt die Grünwehrbeck Betriebs GmbH. In der Bäckerei wird großen Wert auf handwerkliche Tradition sowie Liebe zum Detail gelegt. Die Produkte kannst du nicht nur in dem Ladenlokal finden: Der Grünwehrbeck ist mit einem eigenen Marktstand an verschiedenen Wochenmärkten vertreten. Das Sortiment setzt sich aus einer Brotvielfalt, Kuchen, Kleingebäck und belegten Brötchen zusammen. Eine Besonderheit ist das Angebot an speziellen Backwaren für Darmpilz-Erkrankte. Darunter finden sich beispielsweise Sandgewürzkuchen, Roggenbrot oder Käsetörtchen. Ein Nutzer lobt: "Die besten Rosinenbrötchen, die ich bei einem Bäcker bislang gegessen habe! Auch die Kirsch- und Apfeltaschen waren sehr lecker."

Adresse: Weiherer Str. 30, 95326 Kulmbach

Weiherer Str. 30, 95326 Kulmbach Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 6:00 bis 12:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 6:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 6:00 bis 12:00 Uhr. Telefon: 09221 8214455

09221 8214455 Webseite: http://www.gruenwehrbeck.de/

Hier kannst du leckere Backwaren in Kulmbach kaufen

5# Von den Nutzer*innen erhielt das Café Stamm 4,7 Sterne. Das kleine Tagescafé bietet dir ein leckeres Frühstück, aber auch eine abwechslungsreiche Mittagskarte sowie hausgemachte Torten. Warme Speisen sowie Kuchen und Torten kannst du natürlich auch mit nach Hause nehmen und dort genießen. Eine Nutzerin schreibt: "Das Ambiente ist warm und einladend. Die Speisen sind immer sehr lecker und machen Lust auf das nächste Mal." Für Kinder gibt es extra ein kleines Frühstück.

Adresse: Kressenstein 28, 95326 Kulmbach

Kressenstein 28, 95326 Kulmbach Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 08:30 bis 17:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 08:30 bis 17:00 Uhr. Telefon: 09221 6901144

09221 6901144 Webseite: https://m.facebook.com/people/Caf%C3%A9-Stamm/100064317963495/

6# 4,5 Sterne gingen an die Kreuzer's Bäckeria. Neben frischen Backwaren und einem großen Frühstücksangebot kannst du in der Bäckeria frische Pizza genießen. "Das leckerste Stück Pizza, das ich mir je bei einem Bäcker geholt habe", lobt eine Nutzerin. Auf Wunsch kannst du dir im Laden auch Brötchen oder Sandwiches frisch belegen lassen. Außerdem gibt es ein Selbstbedienungs-Café, welches dich einlädt, etwas länger zu verweilen. Eine Nutzerin schreibt: "Kreuzer's Bäckeria ist eine sehr schöne Bäckerei mit Plätzen, wo man auch frühstücken oder Kaffee trinken kann." Alle Zutaten für die Backwaren werden aus der Region bezogen. So kommen beispielsweise die Eier aus Kasendorf und das Mehl von der Carl Mühle in Untersiemau.

Adresse: Hans-Herold-Straße 2, 95326 Kulmbach

Hans-Herold-Straße 2, 95326 Kulmbach Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 6:00 bis 18.00 Uhr. Sonntag von 7:30 bis 18:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 6:00 bis 18.00 Uhr. Sonntag von 7:30 bis 18:00 Uhr. Telefon: 9221 8273769

9221 8273769 Webseite: https://www.kreuzers-backhaeusla.de/filialen/baeckerei-kulmbach-weiher-kreuzers-baeckeria/

7# Für Dumler Kuchen und Brot gab es 4,4 Sterne. Die Brote sind fast ausnahmslos laktosefrei und vegan. Zudem werden alle Backwaren ohne künstliche Zutaten und ohne chemische Zusätze hergestellt. Grundsätzlich werden die Brote nur mit Roggen- und Weizenmehl gebacken, welches aus oberfränkischem Getreideanbau stammt. Speziell für Allergiker*innen gibt es das 100%ige Roggenbrot, welches weder Weizenmehl noch Hefe enthält. Bist du Dinkel-Liebhaber*in, kannst du unter anderem Dinkelvollkornbrötchen und Dinkelvollkornbrot finden. Möchtest du nicht im Laden einkaufen, kannst du verschiedene Backwaren wie Marmorsandkuchen, fränkische Küchla oder handgemachtes Steinofenbrot auch bequem über die Webseite bestellen. Vor Ort kannst du es dir auch zum Frühstücken bequem machen. Es gibt ein "abwechslungsreiches Frühstücksangebot mit mehr als fairen Preisen", schreibt ein Nutzer.

Adresse: Albert-Ruckdeschel-Straße 14, 95326 Kulmbach

Albert-Ruckdeschel-Straße 14, 95326 Kulmbach Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 07:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 07:00 bis 12:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 07:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 07:00 bis 12:00 Uhr. Telefon: 09221 8233083

09221 8233083 Webseite: https://www.dumler-backspezialitaeten.de/filialen/

Fazit - Alle Bäckereien überzeugen mit frischen, leckeren Backwaren

Jede der Bäckereien zeichnen sich durch ein vielfältiges und frisches Angebot an Backwaren aus. Da Geschmäcker verschieden sind, gibt es natürlich keine Garantie dafür, dass auch dir das Angebot der vorgestellten Bäcker schmeckt. Aufgrund der vielen positiven Rezensionen könnte es sich bei einem Besuch in Kulmbach jedoch lohnen, einigen der Bäckereien einmal selbst einen Besuch abzustatten.