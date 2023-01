Nachtleben: Die 5 besten Bars & Kneipen in Erlangen

Nachtleben in Erlangen : Das sind die 5 besten Bars & Kneipen Granny Mac’s Irish Pub Transfer Bar Wort&Klang die Hex' Murphy’s Law

Erlangen liegt nur eine kurze S-Bahnfahrt von Nürnberg entfernt, am Wochenende ist am Bahnhof reges Treiben. Menschen strömen in die S-Bahn nach Nürnberg, andere fahren von Nürnberg nach Erlangen, um dort den Abend zu verbringen. Denn Erlangen hat einiges in petto, wenn es um die Abendgestaltung geht. Wir verraten dir die top 5 Adressen der Kneipen und Bars, die wir auf Grundlage der Google-Bewertungen zusammengestellt haben.

Granny Mac’s Irish Pub – Pub Quiz gefällig?

Hier ist immer etwas geboten: Jeden Montag geht es im Granny Mac’s heiß her; dann gibt es 40 Fragen aus 8 Kategorien und die Teams an den Tischen spielen beim Pub Quiz um die Ehre. Am Dienstag ist Burger- und Pitcher-Night, am Mittwoch gibt es die Big Matt Sandwiches zum Spezialpreis, am Donnerstag kannst du dir die Burger nach dem Baukastenprinzip selbst zusammenstellen und am Freitag und Samstag steht Live-Musik auf dem Programm.

Im Granny Mac’s ist immer etwas los, langweilig wird es hier nie. Ein Nutzer bei Google schreibt: "Ein Stück Irland mitten in Erlangen".

Adresse: Mittlere Schulstraße 7, 91054 Erlangen

Transfer Bar – Berlin Style

Die kleine Szene-Bar existiert seit 1983 in Erlangens Nachleben. Gegründet von zwei Exil-Berlinern, sollte die Bar ein Gegenpol zur vorherrschenden Kneipenkultur der Stadt werden. So wurde sie zu einer der ersten DJ-Bars Bayerns. Musiker*innen wie Paul van Dyk standen hier schon an den Plattentellern.

In der Bar gibt es nach wie vor regelmäßig Besuch von DJs. Dann wird der komplette Laden zur Tanzfläche. Neben einer großen Auswahl an Longdrinks und Cocktails bekommst du hier auch regionales Bier oder Limonade jenseits der großen Marken. Ein Nutzer schreibt auf Google: "Alteingesessen progressiv, ultracool, nette Leute - extrem empfehlenswert".

Adresse: Westliche Stadtmauerstraße 8, 91054 Erlangen

Wort&Klang – das bunte Wohnzimmer

Das Wort&Klang bringt neben dem Transfer Großstadtflair nach Erlangen. Es gibt nicht nur Mexikaner, sondern auch einen sehr guten Kickertisch. Langweilig kann es also nicht werden. Der Laden ist mit Liebe zum Detail eingerichtet und hat ein Faible für alte Musik.

Ein*e Nutzer*in bei Googel findet, das Wort&Klang hat etwas von einer Jazz Lounge und ein*e andere*r beschreibt den Laden als "schöne Hippie-Lokation mit Wohnzimmer Feeling […] für Studenten und Junggebliebene".

Adresse: Goethestraße 12, 91054 Erlangen

die Hex' – Die Schlager- und Oldie-Kneipe

Jeden Mittwochabend ist in der Hex' BINGO-Zeit. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Piccolo oder eine Flasche Sekt. Neben dem Bingo-Abend gibt es in unregelmäßigen Abständen Abende mit besonderem Programm, wie zum Beispiel Karaoke oder auch Live-Musik.

Wer in der Hex' etwas zu feiern hat, kann kalte Platten für die Gäste vorbestellen, so ist für das leibliche Wohl auf allen Ebenen gesorgt. Ansonsten lässt die Getränkekarte keine Wünsche offen. An Wochenenden wird um eine Reservierung gebeten.

Adresse: Innere Brucker Str. 7, 91054 Erlangen

Murphy’s Law – wie in Dublin

Das Murphy’s Law lädt dich ein, in eine andere Welt einzutauchen und versetzt dich gedanklich von Erlangen nach Dublin. Neben einer riesigen Auswahl an unterschiedlichen Whiskeys und irischem Bier gibt es eine üppige Speisekarte. Vor allem die hausgemachte Pizza ist sehr bleibt.

Im Murphy’s gibt es jeden Dienstag ein Pub Quiz. Dafür kannst du dich telefonisch oder über Instagram anmelden. Neben dem wöchentlichen Quiz gibt es auch immer wieder andere Veranstaltungen wie zum Beispiel Whiskey Tastings.

Adresse: Bismarckstraße 30, 91054 Erlangen

Fazit

Irish Pub, Berliner Szene-Bar oder rustikale Schlagerkneipe. Erlangen hat einiges an Ausgehmöglichkeiten zu bieten und muss sich nicht hinter der Nachbarstadt Nürnberg verstecken. Für alle Alters- und Interessengruppen ist hier etwas dabei.