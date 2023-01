Drinks, Musik und Stimmung: Die 5 besten Bars & Kneipen in Coburg

Die 5 besten Bars und Kneipen in Coburg : Wir stellen sie dir vor Zum Brünnle Lokal 1627 Wohnzimmer Old Marshal's Sonderbar

in : Wir stellen sie dir vor Fazit: Jede Bar und Kneipe ist auf ihre Weise besonders

Bars und Kneipen bieten sich für einen Besuch am Wochenende oder ab und an unter der Woche an, um auf den Feierabend anzustoßen. Suchst du nach einem Ort, an dem du mit Freund*innen oder Kolleg*innen abends einmal etwas trinken kannst, bietet dir in Coburg einige Möglichkeiten. Wir stellen dir die den Google-Bewertungen zufolge 5 besten vor.

Bars und Kneipen in Coburg

1# Mit 4,8 Sternen konnte der Musikkeller "Zum Brünnle" überzeugen. Eine Besonderheit: Jeden Donnerstag kriegen Schüler*innen und Student*innen einen Rabatt von 10 % auf die gesamte Rechnung. Für den Hunger zwischendurch stehen auf der Speisekarte wechselnde Burger des Monats. Zum Trinken werden verschiedene Biersorten, Cocktails und weitere Getränke angeboten, sodass niemand durstig bleibt. Der Musikkeller befindet sich in einem urigen Sandstein-Gewölbekeller. Hier kannst du dich locker mit Freund*innen treffen, aber auch deinen Geburtstag feiern und auch Brett- oder Kartenspiele spielen. Ein Nutzer lobt: "Absolute Lieblingskneipe in Coburg! Bin mit meinen Freunden sehr oft hier, Metbier ist der absolute Hammer!"

Adresse: Steinweg 31, 96450 Coburg

Steinweg 31, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag von 18:00 bis 01:00 Uhr. Freitag und Samstag von 18:00 bis 03:00 Uhr.

Mittwoch und Donnerstag von 18:00 bis 01:00 Uhr. Freitag und Samstag von 18:00 bis 03:00 Uhr. Telefon: 09561 792456

09561 792456 Webseite: https://de-de.facebook.com/Musikkeller/

2# Das "Lokal 1627" erhielt ebenfalls 4,8 Sterne. Der Name des Lokals ist gleichzeitig das Erbauungsdatum des Hauses: Es wurde 1627 als Versorgungshaus für die benachbarte Ehrenburg gebaut. Die angebotenen Getränke werden zum Großteil aus kleinen Manufakturen bezogen. Auch bei den Speisen werden je nach Jahreszeit einige Zutaten aus dem eigenen Garten verwendet. Für einen besonderen Anlass kannst du das Lokal auf Anfrage auch außerhalb der Öffnungszeiten mieten. Neben zahlreichen Biersorten gibt es auch englischen Cider, Weine, Softdrinks, Obstbrände sowie eine Gin-, Wodka-, Rum- und Whiskey-Auswahl. Eine Nutzerin lobt: "Tolles Ambiente und außergewöhnliches Angebot an Getränken, Speisen und Kleinigkeiten auch zum Mitnehmen." Die Speisekarte mit internationaler Küche für den kleinen oder großen Hunger wechselt immer wieder, sodass du jedes Mal aufs Neue gespannt sein kannst.

Adresse: Steingasse 14, 96450 Coburg

Steingasse 14, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 11:00 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 00:00 Uhr. Samstag von 11:00 bis 00:00 Uhr.

Mittwoch bis Freitag von 11:00 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 00:00 Uhr. Samstag von 11:00 bis 00:00 Uhr. Telefon: 09561 79 444 46

09561 79 444 46 Webseite: https://www.restaurant1627.de/

Weitere Bars und Kneipen in Coburg

3# 4,7 Sterne gab es für die "Wohnzimmer Bar Coburg". In der Bar mit gemütlicher Wohnzimmer-Stimmung kannst du bei cooler Musik nicht nur trinken und essen, sondern auch zahlreiche Spiele wie Kniffel aus der WoZi-Spielesammlung spielen. Da die Bar sehr zentral liegt, kannst du umliegende Discotheken und Clubs in nur wenigen Minuten erreichen. Suchst du nach einer Bar, in der du alle größeren Sportevents gucken kannst, bist du hier richtig: Alles wird über Großleinwand und Flat-TV gestreamt. Auf der Speisekarte erwarten dich zahlreiche Snacks und Gerichte wie XXL-Pizza, Chicken-Wings, Curly-Fries oder Nachos. Jeden Tag gibt es besondere Angebote, wie beispielsweise jeden Dienstag 20 % auf alle Longdrinks und am Donnerstag 50 % auf alle Cocktails. "Für die Freunde alkoholischer Genüsse sei noch erwähnt, dass es eine überragende Auswahl an Longdrinks, Shots, Cocktails, gibt. Insbesondere Gin und Whiskey stehen in großer Auswahl parat. Auch alkoholfreie Getränke (auch Cocktails) stehen zur Verfügung", schreibt ein Nutzer.

Adresse: Steinweg 26, 96450 Coburg

Steinweg 26, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Täglich ab 18:00 Uhr

Täglich ab 18:00 Uhr Webseite: https://wohnzimmer-bar.com/coburg/

4# Auch das "Old Marshal's" konnte mit 4,7 Sternen überzeugen. In der urigen Bar erwartet dich ein großes Getränkeangebot von Cocktails über Bier bis hin zu Gin und Whiskey. Eine Nutzerin schreibt: "Sehr leckere Cocktails, super Service und eine ausgelassene Stimmung sind garantiert. Es ist immer viel los und sehr lustig hier." Suchst du nach einer Bar mit einem gemütlichen Ambiente, guten Drinks und Cocktails, bist du hier also richtig.

Adresse: Oberer Bürglaß 16, 96450 Coburg

Oberer Bürglaß 16, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Donnerstag von 19:30 bis 02:00 Uhr. Freitag und Samstag von 19:30 bis 03:00 Uhr.

Donnerstag von 19:30 bis 02:00 Uhr. Freitag und Samstag von 19:30 bis 03:00 Uhr. Webseite: https://www.facebook.com/OldMarshals/

5# Insgesamt 4,6 Sterne erhielt die SONDERBAR. Es finden regelmäßig verschiedene Events wie Live-Konzerte, DJ-Sets, verrückte Live-Shows oder Lesungen statt. Es kann sich also lohnen, dich hin und wieder zu bevorstehenden Veranstaltungen zu informieren. Damit dir garantiert nicht langweilig wird, gibt es leckere Getränke sowie verschiedene frisch zubereitete Gerichte. Von einem*r Nutzer*in wird gelobt: "Eine meiner liebsten Kneipen in Coburg. Gute Auswahl, leckeres Essen, freundliches Personal und vermutlich das beste und häufigste Angebot an Live-Musik vor Ort."

Adresse: Unterer Bürglaß 10, 96450 Coburg

Unterer Bürglaß 10, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag und Sonntag von 17:00 bis 00:00 Uhr. Freitag und Samstag von 17:00 bis 02:00 Uhr.

Montag bis Donnerstag und Sonntag von 17:00 bis 00:00 Uhr. Freitag und Samstag von 17:00 bis 02:00 Uhr. Telefon: 09561 799285

09561 799285 Webseite: https://de-de.facebook.com/Sonderbar.Coburg/

Fazit - jede Bar und Kneipe ist auf ihre Weise besonders

Die Bars und Kneipen sind jeweils auf ihre Art und Weise besonders. Dadurch sind sie bei den Nutzer*innen stark positiv aufgefallen. Ob der Stil der Bars beziehungsweise Kneipen auch deinem Geschmack entspricht, kann natürlich nicht garantiert werden. Dennoch kann es sich lohnen, sich ein eigenes Bild zu machen.