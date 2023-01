Die 5 besten Bars & Kneipen in Würzburg: Hier kannst in den Abend starten

In den Abend starten oder ausklingen lassen: Wir stellen dir 5 Bars und Kneipen in Würzburg vor Lemondrive Bar Loot | Gaming & Shisha Lounge Würzburg isibar Hans Huckebein Gaststätte Semmelbrösel

Auch wegen der vielen Student*innen und jungen Erwachsenen hat sich eine große Barkultur in der Stadt am Main gebildet. Es gibt Dutzende Bars, in denen du von nachmittags bis tief weit nach Mitternacht den ein oder anderen Drink zu dir nehmen kannst. Die Preise variieren dabei fast genauso stark wie die Konzepte. Im Folgenden werden die Bars und Kneipen aus Würzburg vorgestellt, die im Google-Ranking ganz vorne landen.

Lemondrive Bar - Getränkekarte überzeugt Gäste

In der Peterstraße, zwischen Alter Universität und Sanderstraße, findest du die Lemondrive Bar. Beim Lemondrive handelt es sich um eine traditionelle Bar, bei der das Motto "weniger ist mehr" gilt. Die Getränkekarte ist ausgewogen und nicht überladen und das Ambiente schlicht.

In den Rezensionen wird nicht nur das Ambiente gelobt. Die Getränke kommen bei den Gästen sehr gut an und das Personal wird als sehr freundlich und zuvorkommend wahrgenommen. Hier stehen noch die Besitzer hinter der Bar. Sie zaubern dir leckere Cocktails und haben immer ein Lächeln auf den Lippen. Die Bar gibt es erst seit mehr als zwei Jahren. Geht es nach den Bewertungen, hat sie sich in Würzburg etabliert.

Die Lemondrive Bar hat in der Regel Donnerstag bis Samstag geöffnet. Da hier regelmäßig Firmenevents stattfinden, solltest du den Internetauftritt des Etablissements prüfen, bevor du den Laden aufsuchst. Da er innenstadtnah liegt, kannst du auch einfach zwischen Donnerstag und Samstag vorbeischauen.

Peterstraße 6, 97070 Würzburg

Do -Sa: ab 20.00 Uhr

Web: https://www.lemondrive-bar.de/

Loot | Gaming & Shisha Lounge Würzburg - ein eher ungewöhnliches Konzept

Das Loot lockt die Kundschaft mit einem eher ungewöhnlichen Konzept. In der Nikolausstraße nahe der Ludwigsbrücke ist hier "Shisha und Zocken" Motto. Die Kund*innen kommen in das Lokal, um gemütlich Shisha zu rauchen und Konsole zu spielen.

Während manche kommen, um die wieder sehr beliebten Wasserpfeifen zu rauchen, wollen andere hier alleine oder in der Gruppe Playstation und andere Konsolen nutzen. Dazu sind noch alkoholische und nichtalkoholische Getränke im Angebot. Das in Würzburg einzigartige Konzept überzeugt, und lockt jede Woche viele eher junge und männliche Kunden an.

Das Loot hat Mittwoch bis Montag ab 18 Uhr geöffnet. In der Regel schließt der Laden um 0 Uhr. Freitags und samstags kannst du hier bis 2 Uhr in der Nacht zocken, Shisha rauchen und das ein oder andere Getränk genießen.

Nikolausstraße 6, 97082 Würzburg

So - Do: 18.00 - 00.00 Uhr

Fr & Sa: 18.00 - 02.00 Uhr

Web: https://lootgaminglounge.business.site/

isi bar - die Cocktails und das Personal überzeugen

Auch bei der isi bar gehören Shishas zum Konzept. Allerdings kannst du hier, an der Ecke Semmelstraße-Textorstraße, auch eine breite Auswahl an Cocktails bestellen. Die Resonanzen auf Google sind fast durchweg positiv. Die Bar hat täglich geöffnet und ist besonders am Wochenende gut gefüllt.

Nicht nur die Shishas in der isi bar können bei den Kund*innen punkten. Auch die Cocktails überzeugen in Qualität und Quantität. Besitzer und Personal werden mehrfach positiv erwähnt. Zudem überzeugt das Ambiente wegen des guten Designs. Die Hintergrundmusik, die normale Unterhaltungen nicht stört, kommt gut an. Da die Bar täglich bis nach Mitternacht geöffnet hat, ist sie auch in den späten Abendstunden Anlaufstelle für viele Nachtschwärmer*innen.

Unter der Woche öffnet die isi bar um 16 Uhr, am Wochenende schon eine Stunde früher. Montags bis donnerstags schließt die Bar um 2 Uhr. Freitag und Samstag, wenn die meisten Nachtschwärmer*innen in die Innenstadt strömen, hat der Laden seine Türen bis 3 bzw. 4 Uhr geöffnet.

Textorstraße 8, 97070 Würzburg

Mo - Do: 16.00 - 02.00 Uhr

Fr: 15.00 - 03.00 Uhr

Sa: 15.00 - 04.00 Uhr

So 16.00 - 01.00 Uhr

Web: https://www.facebook.com/isibarlounge/

Hans Huckebein - im typischen Hafenkneipen-Look

Direkt gegenüber der isi bar findest du mit dem Hans Huckebein eine der Würzburger Institutionen. Die Kneipe aus der Textorstraße besteht schon seit 1981 und ist bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt. Der Laden kommt im typischen Hafenkneipen-Look daher. Alles ist alt und benutzt, aber auch authentisch.

Die Einrichtung ist einfach gehalten. Neben der Holzoptik fallen die Dekorationen auf, die sofort an eine Nordseekneipe erinnern. Hier gibt es Bier vom Fass, Frankenweine, Softdrinks und verschiedene Schnäpse. Die ungezwungene Atmosphäre und die bunte Durchmischung des Publikums sind nur zwei der Gründe, die das Huckebein bei den Kund*innen so beliebt machen.

Die Kneipe hat von Dienstag bis Samstag von 18 bis 1 Uhr geöffnet. Neben dem regulären Betrieb finden hier auch ab und an Sonderevents mit Livemusik statt. Im Sommer gibt es einen Außenbereich an der Straße.

Textorstraße 5, 97070 Würzburg

Di - Sa: 18.00 - 01.00 Uhr

Web: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063622418439

Gaststätte Semmelbrösel - hier werden große Sportevents übertragen

Der Semmelbrösel ist die beliebteste Sportsbar in Würzburg. Die Kneipe hat ihren Namen dem Standort, der Semmelstraße, zu verdanken. Auch nach dem überraschenden Tod des Wirtes ist der Semmelbrösel sehr beliebt. Bei der Übertragung großer Sportevents ist hier besonders viel los.

Die alteingesessene Kneipe zieht jüngere und ältere Gäste an. Hier gibt es nicht nur Bier und Alkoholfreies, sondern auch Longdrinks und Schnäpse. Das Personal wird in den Rezensionen sehr gelobt und die Stimmung als sehr angenehm angegeben. In der urigen Sportsbar ist besonders an Bundesligasamstagen viel los. Läuft kein Fußball auf einem der vielen Flachbildschirmen, kannst du hier auch ganz entspannt für das ein oder andere Bier einkehren.

Der Semmelbrösel hat täglich geöffnet. Montag bis Donnerstag gibt es hier zwischen 16 und 1 Uhr Bier und einfache Speisen. Freitags und samstags ist von Mittag bis 3 Uhr Nachts geöffnet. Sonntags nur von 15 bis 20 Uhr.

Semmelstraße 34, 97070 Würzburg

Mo - Do: 16.00 - 01.00

Fr: 12.00 - 03.00

Sa: 14.00 - 03.00

So: 15.00 - 20.00

Fazit - urige Kneipen sind ganz weit vorne

Es ist auffällig, dass im Ranking urige Kneipen und Bars mit außergewöhnlichen Konzepten ganz weit vorne landen. Insgesamt ist die Auswahl an Bars und Kneipen in Würzburg sehr groß. Die meisten Bars und Kneipen findest du in Sanderstraße und Semmelstraße. Hier gibt es noch viele andere empfehlenswerte Lokale, die es nicht ins Ranking geschafft haben.