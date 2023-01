Top 5 Secondhand-Shops in Fürth: Nachhaltig und günstig einkaufen

Häufige Gründe für Secondhand-Käufe

Nachhaltig und günstig einkaufen kannst du beispielsweise in Secondhand-Shops. In diesen werden Waren verkauft, die meist zwar bereits von jemandem verwendet wurden, jedoch nicht mehr gebraucht werden und noch sehr gut erhalten sind. Kaufst du diese Produkte, erhalten sie eine Art "zweites Leben". Auf Basis der Google-Bewertungen stellen wir dir 5 besten Secondhand-Läden in Fürth vor.

Jede*r hat einen anderen Grund, aus dem er oder sie Secondhand kauft. Das Re-Commerce-Unternehmen Momox hat 2021 eine Online-Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, aus welchen Gründen Secondhand-Kleidung gekauft wird. Eine Mehrheit von 87 % der Befragten gab an, dass sie die Kleidung vor allem deshalb Secondhand kaufen, da dies die Umwelt schont. Von 83 % wurde als Grund angegeben, dass die Kleidung günstiger ist als Neuware. Der Aspekt, dass du unter der Secondhand-Ware oft besondere Teile finden kannst, die es nicht mehr im Laden gibt, war für 49 % ein Kaufgrund. Möchtest auch du Kleidung, Bücher oder etwas anderes in einem Secondhand-Laden kaufen, kannst du dies in Fürth an verschiedenen Adressen.

1# Volle 5,0 Sterne erhielt AlleZ! Den Laden kannst du gut erreichen, wenn du mit der U1 bis zur Jakobinenstraße in Fürth fährst. Aufgrund der bunten Produktvielfalt kann jede*r etwas finden, das ihm beziehungsweise ihr gefällt. Unter den Kleidungsstücken findet sich auch hochwertige Marken-Mode. Außerdem kannst du sowohl Mode als auch Schmuck finden. Möchtest du gerne einige deiner Schätze, die du nicht mehr verwendest, bei AlleZ abgeben, kannst du telefonisch oder per E-Mail einen Termin vereinbaren. Anschließend werden die Waren angeschaut und dir ein entsprechendes Angebot gemacht.

Adresse: Hornschuchpromenade 21, 90762 Fürth

Hornschuchpromenade 21, 90762 Fürth Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 12:30 bis 18:00 Uhr. Freitag von 14:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 12:30 bis 16:00 Uhr.

Dienstag bis Donnerstag von 12:30 bis 18:00 Uhr. Freitag von 14:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 12:30 bis 16:00 Uhr. Telefon: 0171 7423565

0171 7423565 Webseite: https://secondhandguide.org/fuerth/allez-second-vintage/

Produkte: Kleidung, Schmuck, Kleinmöbel, Porzellan, Dekoartikel, Lampen, Kristallleuchter

2# Mit 4,9 Sternen konnte der La Cola Secondhand-Shop Fürth überzeugen. Für die Gründer*innen des Shops gilt das Motto: Secondhand ist nicht nur ein Trend, sondern eine Lebenseinstellung. In dem Online-Shop erwarten dich jeden Mittwoch neue Artikel. Deine Bestellung wird deutschlandweit versendet, kann jedoch auch im Shop abgeholt werden. In den Shops findest du sowohl Kleidung aus aktuellen Kollektionen als auch einzigartige Vintage-Schätze. Eine Nutzerin lobt: "Wunderschöner Secondhand-Shop im Herzen Fürths. Es finden sich individuelle Teile für jeden Geschmack und Geldbeutel. Jedes Kleidungsstück wird vor dem Verkauf auf den Zustand geprüft. Ich habe selten einen Laden mit preloved Kleidung besucht, bei dem so auf Qualität geachtet wird."

Adresse: Alexanderstraße 5, 90762 Fürth

Alexanderstraße 5, 90762 Fürth Öffnungszeiten: Samstag von 12:00 bis 18:00 Uhr.

Samstag von 12:00 bis 18:00 Uhr. Telefon: 0173 5666545

0173 5666545 Webseite: https://lacola.de/

Produkte: Kleidung für Frauen

Weitere tolle Secondhand-Läden in Fürth

3# Für La Cola kids gab es 4,8 Sterne. Das La Cola gibt es nicht nur für Frauen, sondern auch für Kinder. Aufgrund des schnellen Wachstums passt Kindern häufig Kleidung innerhalb kürzester Zeit nicht mehr. In dem Geschäft findest du für Babys und Kids verschiedenste, ausgewählte Kleidungsstücke von Größe 44 bis 152. "Mit Herz geführter Shop. Wenn mal etwas nicht vorrätig sein sollte, kümmert sich die Chefin zuverlässig und versucht, das Gewünschte zu besorgen - das ist Service", lobt ein*e Nutzer*in. Von der U-Bahn Haltestelle Rathaus ist der Laden nur eine Minute entfernt und somit gut erreichbar.

Adresse: Alexanderstraße 5, 90762 Fürth

Alexanderstraße 5, 90762 Fürth Öffnungszeiten: Samstag von 12:00 bis 18:00 Uhr.

Samstag von 12:00 bis 18:00 Uhr. Telefon: 0175 1270247

0175 1270247 Webseite: https://lacola.de/la-cola-kids/

Produkte: Kleidung für Babys und Kinder

4# Der Shop Einzelstück 1st & 2ndhand erhielt insgesamt 4,6 Sterne. Die Labelvielfalt des Shops umfasst große und kleine Namen, internationale, luxuriöse, seltene, feine, trendige und extravagante Mode - und das nachhaltig. Alle Stücke sind, wie der Name verrät, Einzelstücke. "Ein wirklich schönes "Schatzkästchen"! Hier findet jede Frau etwas, vor allem fühlt man sich gut und ehrlich beraten", schreibt eine Nutzerin. Nach Terminvereinbarung kannst du einwandfreie und gewaschene Kleidungsstücke in dem Laden abgeben. Dafür bekommst du nach Absprache einen Festpreis.

Adresse: Königstr. 59, 90762 Fürth

Königstr. 59, 90762 Fürth Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr.

Mittwoch bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr. Telefon: 0911 8014705

0911 8014705 Webseite: https://www.einzelstueck-fuerth.de/

Produkte: Kleidung für Frauen

5# 4,4 Sterne gab es für den 2hand.shop. Dabei handelt es sich um Deutschlands ersten nachhaltigen Textildiscounter. Eine Besonderheit: Jedes Kleidungsstück kostet 3 Euro. Durch die gute Lage in der Innenstadt ist der Shop gut erreichbar. Die Kleidungsvielfalt setzt sich aus aktuellen Kollektionen von gängigen Marken und Fast Fashion bis hin zu wahren Vintage Schätzen mit kleinen Fehlern zusammen. Ein*e Nutzer*in lobt: "Super süßer Laden mit freundlichen, sehr bemühten Mitarbeitern. Jedes Teil kostet drei Euro und es sind wirklich schöne Klamotten."