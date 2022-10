Seit Ende September läuft auf der Streamingplattform Netflix die Serie "Die Kaiserin", die von der österreichische Monarchin Elisabeth ("Sisi") handelt. Teile davon wurden in Franken gedreht, wobei sich Fans der Mini-Serie besonders freuen können, dass ein Schauplatz nun zur Unterkunft wird: Schloss Weißenstein im Landkreis Bamberg soll im kommenden Sommer will sich kommenden Sommer Airbnb-Gästen öffnen.

"Schloss Weißenstein, einer der Hauptdrehorte der neuen Netflix-Serie 'Die Kaiserin', öffnet seine Tore für einen einzigartigen Aufenthalt", gab Airbnb am Mittwoch (12. Oktober 2022) bekannt. Laut dem Unterkunft-Buchungsportal sollen Intereressten den Aufenthalt im Juni 2023 ab 2. November dieses Jahres buchen können.

Bekannt aus "Sisi": Schloss im Pommersfelden soll als Unterkunft buchbar werden

Gastgeberin Benedicta Gräfin von Schönborn-Wiesentheid werde die Gäste empfangen und durch die Eingangshalle zur Suite im Westflügel führen. Sie versetze einen Besucher zurück in die Zeit des späten 19. Jahrhunderts, als die echte Kaiserin Elisabeth von Österreich auf dem Höhepunkt ihres Ruhms war, heißt es in der Airbnb-Mitteilung. Das Barockschloss Weißenstein, einer der Hauptdrehorte der neuen Netflix-Serie "Die Kaiserin", öffnet seine Tore für einen einzigartigen Aufenthalt. Das Schloss spielt in der am 29. September veröffentlichten Serie "Die Kaiserin", die nicht in Österreich an Originalschauplätzen gedreht worden ist, eine wichtige Rolle als Hauptresidenz vom Kaiserpaar. Gäste können den exklusiven Aufenthalt bereits in Kürze als eine von zahlreichen historischen Unterkünften auf Airbnb buchen.

Airbnb zufolge hätte Sisi in diesem Jahr ihren 185. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass könnten angehende Kaiserinnen und Kaiser die Buchung für das Schloss im Kreis Bamberg ab dem 2. November um 19 Uhr für 185 Euro auf der zugehörigen Airbnb-Seite anfragen. Es seien zwei individuelle Buchungen am 19. sowie 20. Juni 2023 für jeweils zwei Gäste verfügbar.

"Kaiserin Elisabeth, auch bekannt als Sisi, ist eine der beliebtesten historischen Figuren: Modeikone, Vielreisende, Dichterin und tragische Heldin, die letztendlich einem Attentat zum Opfer fiel. Da Sisi in Bayern geboren wurde, ist es sowohl aufregend als auch passend, die Legende in ihre Heimat zu holen und einen kleinen Einblick in ihre Welt zu geben", erklärt Gastgeberin Benedicta Gräfin von Schönborn-Wiesentheid.

Übernachten im Westflügel

Schloss Weißenstein nahe Bamberg ließ einst - zwischen 1711 und 1718 - Lothar Franz von Schönborn erbauen, der Fürstbischof von Bamberg und Kurfürst von Mainz war. Das Schloss ist seit seiner Errichtung im 18. Jahrhundert im Besitz der Familie Schönborn.

Die Suite befindet sich im Westflügel des Schlosses und ist normalerweise ausschließlich für die Familie Schönborn zugänglich. Während des Aufenthalts erhalten die Gäste eine exklusive Führung durch das Schloss.

Dabei können sie neben Drehorten aus der Serie auch die prunkvolle Grotte entdecken, wo ein von Sisi inspiriertes Abendessen und Frühstück serviert wird.

Platz 1 in den Netflix-Top-10

Das Interesse an dem neuartigen Angebot dürfte vorhanden sein. Schließlich reiht sich die Serie in die Erfolge deutschsprachiger Serien auf Netflix ein. Aktuell belegt "Die Kaiserin" ("The Empress: Season 1") den ersten Platz in den Top 10 der nicht-englischsprachigen Serien und Filme, wie auf dem Portal ersichtlich ist. Die sechsteilige Serie handelt von der rebellischen Elisabeth ("Sisi"), die Franz, den jungen Kaiser von Österreich, kennenlernt. Die rauschhafte Liebe des Paares bringt das Machtgefüge der Herrscherfamilie durcheinander. Nach der Hochzeit muss sich die junge Kaiserin nicht nur in einer für sie fremden Welt orientieren, sondern sich auch gegen ihre Schwiegermutter Sophie durchsetzen, die bis dahin mächtigste Frau am Wiener Hof.

