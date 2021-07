Lama- und Alpaka-Wanderungen in Franken: Hier können Sie in flauschiger Begleitung wandern

Alpaka- und Lama-Touren in Unterfranken

Rhönmomente in Ginolfs

In Gingolfs in der Rhön haben zwei Brüder eine Alpaka-Weide eröffnet. Unter dem Motto "Rhönmomente" bieten sie geführte Wanderungen an, die rund 2,5 Stunden dauern. Während einer Pause werden Leckereien und Getränke aus der Region serviert.

Preis : 39 Euro pro Person

Kilians-Hof in Sulzdorf an der Lederhecke

Alpakas und Lamas gibt es auf dem Hof der Familie Dittmann zwischen Bad Neustadt an der Saale und Bamberg. Die Touren dauern drei Stunden und enden im Winter mit Glühapfelpunsch und bei Lagerfeuer.

Preis: ab 15 Euro pro Person

Mehr Informationen auf der Webseite

Hannas Glücks Alpakas in Hellmitzheim

Alvin, Reiki, Cuba, Monte und Philli, das sind Hannas fünf sympathische Alpakas. Sie leben in Hellmitzheim, einem kleinen unterfränkischen Dorf mit Johanna Fischer

Preis : ab 25 Euro pro Person

Grabfeld Alpakas in Trappstadt

In Trappstadt an der Grenze zu Thüringen befindet sich der Alpaka Hof von Michael Hippold. Rund 8 km östlich von der Kurstadt Bad Königshofen, können die Alpakas auf eine Tour mit Schnapsbrennerei-Besichtigung samt Verkostung genommen werden. Für Wanderfans führt eine Wanderung sogar sechs Kilometer am Grabfeld entlang.

Preis : ab 12,50 Euro pro Person

Haßberglama in Goßmannsdorf

Wer ein echtes Lama hautnah erleben möchte, kann beim Lama-Trekking "Haßberglama" in Goßmannsdorf bei Hofheim (Landkreis Haßberge) vorbeischauen. Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Trekkingtouren, die ganzjährig nach individueller Absprache und auch mit Kindern gebucht werden können.

Preis : variiert je nach Tour, Ermäßigungen für Kinder und Gruppen möglich

Alpaka-Events in Erlenbach am Main

In den sonnigen Weinbergen im Spessart zwischen Aschaffenburg und Miltenberg bietet Sven Noske in Erlenbach am Main seine Alpaka Wanderungen an. Wer will – kein Scherz – kann seine Hochzeit mit den Flauschetieren feiern. Je nachdem, wie es der Stresspegel der Tiere zulässt, können die Alpakas mit ins Standesamt oder natürlich auf Fotos des Brautpaars.