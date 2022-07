Teufelshöhle Pottenstein: Deutschlands schönste Schauhöhle feiert 100-jähriges Jubiläum

Pottensteins Bürgermeister Frühbeißer im Gespräch: Das bedeutet die Schauhöhle für die Region - bedeutender Wirtschaftsfaktor und Besuchermagnet

Das bedeutet die Schauhöhle für die Region - bedeutender und Premiere: Frühbeißers Buch für Kinder - "Höhlenteufelchen Luzi aus dem Steinhaufenland"

Auf einen Blick: Veranstaltungen und Sonderführungen für das Jahr 2022

Die Teufelshöhle Pottenstein zählt nicht nur zu den schönsten Schauhöhlen der Fränkischen Schweiz. Von den rund 1000 verschiedenen Höhlen in der Region ist sie auch eine der ältesten. Heute gilt die Teufelshöhle als Wahrzeichen der Region und zählt zu den ältesten Freizeiteinrichtungen der Fränkischen Schweiz. In diesem Jahr feiert sie Jubiläum. Vor genau 100 Jahren wurde sie erschlossen. Bis zu 150.000 Gäste kamen vor der Corona-Pandemie jährlich, um die Höhle zu besichtigen. Ihr sei es zu verdanken, dass sich der Tourismus in und um Pottenstein so positiv entwickelt habe, sagt Bürgermeister Stefan Frühbeißer. Im Gespräch mit inFranken.de betont er die Bedeutung der Höhle für die Stadt und erklärt, auf was sich Besuchende in diesem Jahr freuen können.

Besuchermagnet Teufelshöhle: Pottenstein lebt vom Hype der Schauhöhle

Die Pottensteiner Teufelshöhle ist eine der am häufigsten besuchten Sehenswürdigkeiten der Region. Im Gespräch mit inFranken.de erzählt der Pottensteiner Bürgermeister Stefan Frühbeißer, wie wichtig die Höhle für die Stadt Pottenstein ist. So dient sie nicht nur als Besuchermagnet, sondern auch als bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region: "Die Höhle dient als Grundlage für den Tourismus hier. Mit ihr können wir ein Netzwerk an Kooperationen aufbauen und die Region gebührend wertschätzen," erzählt Frühbeißer.

So gibt es beispielsweise Kooperationen mit dem Bayreuther Rotmain-Center oder die Faust-Festspiele in Pottenstein, welche die Bedeutung der Teufelshöhle einmal mehr untermalen sollen. "Die Teufelshöhle ist ein ganz besonderer Naturraum, den wir schätzen und ehren. Wir sind uns aber auch bewusst, dass der Tourismus mit ihm ganz viele Vorteile bringt, den wir mittels wirtschaftlichen Kooperationen vielfältig nutzen wollen," erzählt Frühbeißer.

Heute könnten bis zu 80 Personen gleichzeitig in die Höhle und dank elektrischer Beleuchtung die Wege und die 400 Stufen gut erkennen. Früher waren die Gruppen deutlich kleiner: Maximal sechs Besucher konnten in die Höhle. Der teufelshöhle sei es auch zu verdanken, dass sich der Tourismus in und um Pottenstein so positiv entwickelt habe, sagt Bürgermeister Frühbeißer: "Viele kennen Pottenstein durch die Teufelshöhle. Dadurch haben sich hier weitere Freizeiteinrichtungen angesiedelt."

Aus der Region und für die Region: Bürgermeister schreibt Kinderbuch

Pottensteins Bürgermeister selbst ist unter die Kinderbuchautoren gegangen und hat das Kinderbuch "Das kleine Höhlenteufelchen Luzi aus dem Steinhaufenland" geschrieben. Illustriert wurde das Werk von der Berliner Kinderbuchillustratorin Anita Fuhrmann-Hecht. Verfasst hat es Bürgermeister Stefan Frühbeißer höchstpersönlich. Frühbeißer beschreibt seine "regionale Sage" als Geschichte, welche zuerst in eine Sonderführung gepackt werden sollte. Jedoch entwickelte sich im regen Austausch mit der Illustratorin Anita Fuhrmann-Hecht mehr als nur eine Geschichte während der Höhlenführung. In Kooperation mit diversen Partnern entstand schließlich das Kinderbuch "Höhlenteufelchen Luzi aus dem Steinhaufenland", welches eine greifbare Geschichte für Kinder ist und die regionale Wertigkeit der Pottsteiner Teufelshöhle einmal mehr untermalt.

Das kleine Höhlenteufelchen "Luzi" ist nicht nur Teil des neuen Logos, das extra für das 100-jährige Jubiläum entworfen wurde, sondern ist zu einem regionalen Märchen geworden, welches schon jetzt über die Stadtgrenze hinweg in aller Munde ist. Die ortsansässige Bäckerei Frosch hat ein Brot mit dem neuen Teufelshöhlenlogo kreiert und die Destillerie Haas aus Pretzfeld einen "Höhlenwhisky" im Eichenfass in der Höhle eingelagert.

Frühbeißers Kinderbuch „Das kleine Höhlenteufelchen Luzi aus dem Steinhaufenland“ handelt vom Höhlenteufelchen Luzi welches seit 100 Jahren mit ihrem Vater, dem Teufel, in der Teufelshöhle lebt und die nur wenig Freunde hat. Luzi ist überaus hilfsbereit und findet ihr Glück darin, anderen eine Freude zu bereiten, was ihrem Vater gar nicht gefällt. Frühbeißer zeigt sich begeistert: "Ich bin positiv überrascht, dass das Buch so gut angenommen wird. Auch bei den Buchhandlungen besteht eine große Nachfrage." Erhältlich sein wird das Buch aber auch im Shop der Stadt Pottenstein.

"Wir entwickeln uns mit der Höhle weiter": Veranstaltungen und Sonderführungen im Jubiläumsjahr 2022

Während des Jubiläumsjahres werden zahlreiche Sonderführungen angeboten, bei denen an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten eine außergewöhnliche Tour angeboten wird. Neben den hier aufgelisteten Veranstaltungen zur Pottensteiner Teufelshöhle hat auch die Stadt Pottenstein einige Highlights für dieses Jahr geplant. Informationen rund um die städtischen Veranstaltungen findest du hier. Alle bisher geplanten Veranstaltungen und Sonderführungen zur Teufelshöhle siehst du hier auf einen Blick:

Höhlenforschung für Kinder: An jedem ersten Freitag im Monat können Kinder die Besonderheiten der Tropfsteinhöhle erkunden

An jedem ersten Freitag im Monat können Kinder die Besonderheiten der Tropfsteinhöhle erkunden Historische Führung: An jedem zweiten Freitag im Monat gibt es Führungen zur Entdeckung und Erschließung der Höhle

An jedem zweiten Freitag im Monat gibt es Führungen zur Entdeckung und Erschließung der Höhle Faszination Höhle: An jedem dritten Freitag im Monat geht es in den Führungen um die mystischen und faszinierenden Heilkräfte der Teufelshöhle

An jedem dritten Freitag im Monat geht es in den Führungen um die mystischen und faszinierenden Heilkräfte der Teufelshöhle Grusel-Führung: An jedem vierten Freitag im Monat wird es mit Fledermäusen und Höhlenbären gruselig. Außerdem bekommt man Einblick in sonst geschlossene Räume der Höhle

Für Bürgermeister Frühbeißer steht fest, dass man den aktuellen Anlass des Jubiläums als Grund für einen Trendwechsel nutzen kann. "Wir entwickeln und mit der Höhle weiter. So bieten wir neben diversen Sonderführungen auch eine neue LED-Beleuchtung in der Höhle und musikalische Begleitungen während der Führungen an." So werden die drei großen Räume beispielsweise als Veranstaltungsräume genutzt, in denen man den besonderen akustischen Musikgenuss spürt.

Jazz, Kindertheater, Sommernachtsfest

Weitere kulturelle Veranstaltungen in und an der Teufelshöhle sind von Juli bis Oktober geplant, darunter zum Beispiel:

Samstag, 23. Juli 2022, 20.00 Uhr: Jazzkonzert mit Dieter Köhnlein

mit Dieter Köhnlein Mittwoch, 10. August 2022, 18.00 Uhr: Kindertheater "Auguste will tanzen" des Theatersommers Fränkische Schweiz

"Auguste will tanzen" des Theatersommers Fränkische Schweiz Samstag, 17. September 2022, 20.00 Uhr: Gospel-Konzert mit der Gruppe "Ton Art"

mit der Gruppe "Ton Art" Samstag, 8. Oktober 2022, 19.00 Uhr: Kulinarisches Sommernachtsfest mit Bierprobe und Unterhaltung

mit Bierprobe und Unterhaltung Den Abschluss bildet eine Halloween-Party am Montag, 31. Oktober 2022, ab 16 Uhr.

Informationen zu Preisen und Anmeldung gibt es auf der Website der Stadt Pottenstein.

