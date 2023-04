Im fränkischen Wunsiedel herrscht große Trauer: Ein zehnjähriges Mädchen wurde in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung am Dienstagmorgen (4. April 2023) tot aufgefunden. Schnell deutete alles auf Fremdverschulden hin und mehrere Jungen zwischen elf und 16 Jahren gerieten in den Fokus der Ermittler.

Der Fall lässt Erinnerungen wach werden: Vor wenigen Wochen war die zwölfjährige Luise im Westerwald tot aufgefunden worden. Auch hier stehen zwei strafunmündige Mädchen unter dringendem Tatverdacht.

Totes Mädchen in Wunsiedel: Elfjähriger steht unter Tatverdacht

Unter Tatverdacht steht aktuell unter anderem ein elfjähriger Junge. Er soll zumindest an der Tat beteiligt gewesen sein. Über weitere Details berichten unsere Kolleg*innen von inFranken.de.

Vorschaubild: © NEWS5 / Fricke (NEWS5)