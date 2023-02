Der Messengerdienst WhatsApp bekommt immer wieder neue Features, mal große, mal kleinere. Im neuesten Update, das bisher nur im Beta-Status zu sehen war, bekommt die Status-Funktion gleich fünf neue Features.

Damit kopiert der Messenger beliebte Funktionen des Konkurrenten "Signal", einem anderen Messenger, den viele Menschen als Alternative zu WhatsApp nutzen, unter anderem aufgrund von Datenschutzbedenken gegenüber WhatsApp.

WhatsApp: mehr Möglichkeiten bei Statusmeldungen

Wer seine Kontakte gerne am eigenen Alltag teilhaben lassen will, kann dafür den Status bei WhatsApp nutzen. Mit dieser Funktion, die ähnlichen Features in Instagram oder Facebook ähnelt, kann man Inhalte für einen begrenzten Zeitraum teilen.

Dafür bekommt der Messenger nun neue Möglichkeiten, damit Nutzer*innen ein besseres Erlebnis mit dem Feature haben - so der Plan. Folgende Neuerungen kommen nun in den nächsten Wochen auf alle Geräte mit WhatsApp:

1. Auswahl der Zielgruppe

Wer etwas teilen will, aber nicht mit allen, kann bald die Zielgruppe eingrenzen. Man kann Statusmeldungen dann entweder mit allen Kontakten teilen oder bestimmte Kontakte ausschließen oder sogar nur mit ganz bestimmten Kontakten gezielt eine Statusmeldung teilen.

2. Status mit Sprachnachricht

Bisher konnte man Bilder, Text und animierte GIFs im Status hochladen. Als Nächstes ist es bald möglich, bis zu 30 Sekunden lange Sprachnachrichten aufzunehmen und anderen über den Status mitzuteilen.

3. Reaktionen als Feedback

Auf Statusmeldungen können Kontakte dann auch mit einem Emoji reagieren - ähnlich wie bei Storys auf Instagram oder Facebook. So gibt es schnelles Feedback, ohne gleich eine Nachricht schreiben oder sprechen zu müssen.

4. Der Status-Ring

In Zukunft werden Profile, die einen aktuellen Status haben, einen Ring um ihr Profilbild erhalten. Dieser Ring wird auch im Fenster für Chats sichtbar und über einen Klick auf das Profilbild aufrufbar sein. Im Gegensatz zu Signal, wo es diese Funktion ebenfalls gibt, lässt sich der Status-Ring im Chatfenster jedoch wohl nicht deaktivieren.

5. Linkvorschau

Wer im Status einen Link teilt, wird demnächst eine Vorschau des Links im Status generieren. So kann man vor dem Klick bereits sehen, was einen erwartet, wenn man dem verlinkten Inhalt folgt.

Derzeit werden die neuen Features ausgerollt, das heißt, dass sowohl Android- als auch iOS-Nutzer*innen in den nächsten Wochen ein Update für ihre WhatsApp-App auf dem Handy installieren können und Zugriff auf die neuen Funktionen bekommen.

Auch interessant:

WhatsApp auf der Arbeit nutzen: So teuer kann es werden

Kanntest du ihn schon? Mit diesem Trick kann man WhatsApp-Emojis verändern

Abzocke bei WhatsApp: Wie Betrüger mit großen Markennamen locken