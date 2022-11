Update vom 17.11.2022, 18.30 Uhr: Störungen sorgen für Probleme in großen deutschen Städten

Wegen Störungen im Mobilfunknetz haben die Behörden in Berlin, Bremen und Hamburg am Donnerstagnachmittag verstärkt Hinweise bekommen, dass der Notruf nicht zu erreichen sei. In Bremen und Hamburg gaben die Lagezentren amtliche Gefahrenmitteilungen heraus, dass es bei den Notrufnummern 110 und 112 zu Beeinträchtigungen gekommen sei.

"Derzeit scheint es im gesamten Hamburger Telefonnetz zu Störungen zu kommen. Teilweise sind sowohl einige unserer Dienststellen als auch der Notruf 110 davon betroffen", hieß es in einem Tweet der Hamburger Polizei. Die Präsenz der Beamten auf der Straße werde massiv erhöht.

Notruf teilweise nicht erreichbar: Behörden melden Probleme

In Berlin funktioniere der Notruf aufseiten der Feuerwehr, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Wenn man nicht durchkomme, liege das am eigenen Telefonnetz. Ein Polizeisprecher sagte in der Hauptstadt, Störungen beim Notruf 110 seien nicht bekannt. In anderen Bundesländern waren Störungen zunächst nicht bekannt geworden. Die Deutsche Telekom stellte klar, dass ihr Netz störungsfrei funktioniere.

Im O2-Netz waren Handy-Anrufe am Nachmittag für einen Teil der Nutzer zeitweilig nicht möglich gewesen. Grund für die Einschränkungen bei der mobilen Telefonie sei eine Störung an einem Sprachübertragungs-Server gewesen, teilte das Unternehmen mit. Ein Großteil der Telefonate könne aber über andere Server übermittelt werden. Man arbeite mit Hochdruck daran, dass die Kundschaft wieder uneingeschränkt telefonieren könne. "Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und bitten um etwas Geduld." Anrufe mit Apps wie Whatsapp waren über Datenübertragungsserver möglich.

In Hamburg sollten sich Bürger bei Bedarf an einen Streifenwagen oder eine Wache wenden. Im absoluten Notfall sei die DRK-Notrufnummer 19222 durch die Polizei besetzt, hieß es.

Originalmeldung vom 17.11.2022, 18.14 Uhr

Laut dem Portal Allestörungen.de sind derzeit (Stand 16 Uhr) sämtliche deutsche Mobilfunk-Netze gestört - es kommt zu Ausfällen aller Anbieter.

Zu den größten und bekanntesten Anbietern zählen Telekom, Vodafone, 1&1 oder O2, aber auch viele weitere sind betroffen.