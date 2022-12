Deutschland vor 40 Minuten

Fast Fashion-Effekt

Shein: Krebserregende Chemikalien in Kinderkleidung sorgen für schwere Vorwürfe gegen den Modehändler

Shein hat die Machtverhältnisse im Mode-Business auf den Kopf gestellt und steht in direkter Konkurrenz zu Marktführern wie H&M oder Zara. Massive Kritik an den Arbeitsbedingungen und der Fund von Giftstoffen in Textilien bringen das Unternehmen nun in Erklärungsnot.