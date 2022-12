Das Bibbern, das der königlichen Familie in den letzten Wochen nachgesagt wurde, dürfte nun vorerst ein Ende haben: Die ersten drei Folgen der Netflix-Doku über Harry und Meghan sind da. Ganz privat, fast intim und vor allem ehrlich, so soll es zumindest aussehen.

Chronologisch erzählt die erste Hälfte der Dokumentation die Geschichte von Harry und Meghan, vom Kennenlernen bis zum Tag vor der Traumhochzeit am 19. Mai 2018. Der Rest der Geschichte folgt in der zweiten Hälfte am kommenden Donnerstag.

Keine explosiven Enthüllungen

Vor allem in Großbritannien wurde die Dokumentation gespannt erwartet, was sich an der Masse an Berichterstattung zeigt. Begeistert sind die meisten Briten von dem, was in der Doku gezeigt wird, allerdings nicht.

Bisher blieben die prekären Insider-Infos und Enthüllungen über die Royals zwar aus. Die ersten drei Folgen konzentrieren sich mehr auf persönliche Anekdoten und private Fotos - alles, um das perfekte Traumpaar zu inszenieren.

Die Kritik, die am Königshaus und dem ganzen britischen System geäußert werden, stoßen vielen aber sauer auf. Zum Beispiel erneuert das Paar in der Doku den Vorwurf, Meghan wäre sowohl innerhalb der königlichen Familie als auch im Rest des Landes Opfer von Rassismus geworden.

Gegenangriff der Royals

Noch ein Punkt, der vielen Zuschauern negativ aufgefallen ist: Die Doku scheint es mit der Wahrheit nicht ganz so genau zu nehmen. So ist in einem Hinweis zu Beginn zu lesen, dass sich Mitglieder des Königshauses geweigert hätten, sich zu Inhalten der Doku zu äußern.

Vom britischen Palast folgt allerdings schon nach den ersten Folgen ein Dementi, wie das People Magazine am Donnerstag berichtete: Keines der Familienmitglieder sei demnach kontaktiert und nach einem Statement gefragt worden.

Nach Selbstreflexion oder Kritik am royalen Paar suchen Zuschauer in der Doku vergeblich.

Netflix-Nutzer kritisieren Harrys Aussagen

Während Harry und Meghan sich in der Doku als Opfer eines mittelalterlichen Systems und der Presse inszenieren und Harry immer wieder Vergleiche zwischen Meghan und seiner Mutter Prinzessin Diana zieht, zeigen sich britische Medien empört.

Auch Netflix-Nutzer kritisieren viele Aspekte der Doku aufs schärfste. So können die wenigstens Verständnis dafür aufbringen, dass Harry die Presse als Bedrohung darstellt, vor der er seine Familie schützen muss, gleichzeitig aber sein Geld in einem Mega-Netflix-Deal dafür verdient, den Rest seiner Familie anzugreifen.

Während die königliche Familie nach den ersten Folgen wohl dennoch relativ erleichtert sein dürfte, stellt sich die Frage, was die zweite Hälfte der Staffel noch bringen mag.