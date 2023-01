Der eine ist neuer Verteidigungsminister, der andere ehemaliger Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Doch ihr Aussehen lässt das Internet rätseln: Boris Pistorius und Armin Laschet sehen sich optisch so ähnlich, dass sie kaum auseinanderzuhalten sind - meinen zumindest viele User bei Twitter, Reddit und Co. Das hat nicht nur etliche Doppelgänger-Witze zur Folge, auch Pistorius selbst machte sich aus der Ähnlichkeit zu seinem Kollegen bereits einen Spaß.

Erst seit einer Woche hat Boris Pistorius (SPD) das Amt als Verteidigungsminister inne und löst damit seine umstrittene Vorgängerin Christine Lambrecht ab, die nach monatelang anhaltender Kritik schließlich ihren Rücktritt erklärt hatte. Armin Laschet (CDU) trat seinerseits 2021 als Kanzlerkandidat an, musste sich aber gegen Olaf Scholz geschlagen geben. Unterschiedliche Parteien und verschiedene Lebensläufe - trotzdem fällt es vielen Leuten schwer, die beiden Politiker auseinanderzuhalten. Grund dafür sei ihre unverkennbare Ähnlichkeit.

Politische Doppelgänger: Pistorius und Laschet lassen das Netz rätseln

"Hat eigentlich schonmal jemand Armin Laschet und Boris Pistorius im gleichen Raum gesehen?", fragt sich beispielsweise ein Twitter-Nutzer, der hinter den beiden ein und dieselbe Person vermutet. Andere stellen kuriose Vergleiche an: "Boris Pistorius sieht aus wie Armin Laschet in der ARD-Verfilmung eines Robin-Alexander-Buches", heißt es unter anderem auf Twitter. Oder: "Boris Pistorius sieht aus, als hätte ein Wissenschaftler in einem illegalen Klonexperiment Armin Laschet und Kevin Spacey gekreuzt." Ein weiterer User vermutet dahinter einen politischen Schachzug: "Krasser Move von Armin Laschet, einfach in die SPD einzutreten und es als Verteidigungsminister nochmal zu probieren."

Im Internet kursieren mittlerweile etliche Collagen und Ratespiele, in denen Fotos der beiden Politiker gegenübergestellt werden: Aber wer ist nun wer? "Das ist ja wie beim Doppelten Lottchen!", wird unter anderem kommentiert. Und: "Kann man nie wieder wegsehen, wenn es einem einmal aufgefallen ist!"

Ein paar Kommentatoren haben aber ganz genau hingeschaut und dabei Details entdeckt, mit denen sich Pistorius und Laschet doch unterscheiden lassen. "Wenn er lächelt: Armin. Wenn er schaut wie dein Vater nach dem Elternabend: Boris", lautet eine Theorie. Eine andere legt den Fokus auf die Ohren der Männer: "Boris hat mega krasse Ohrläppchen, gerade bemerkt."

Dass sich zumindest Boris Pistorius der Ähnlichkeit ebenfalls bewusst ist, wurde in einem Interview deutlich: Als der 62-Jährige einmal von einem Reporter mit dem ein Jahr jüngeren Armin Laschet verwechselt wurde, spielte er mit und gab sich mehrere Minuten lang tatsächlich als Laschet aus, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet.

