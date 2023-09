Ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen liegt die AfD einer Insa-Umfrage zufolge in dem Bundesland auf Platz eins - klar vor der CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer. Die AfD kommt auf 35 Prozent, wie die "Leipziger Volkszeitung" (LVZ) am Donnerstag berichtete. Die CDU steht bei 29 Prozent. Die LVZ hatte die Umfrage zusammen mit der "Freien Presse" und der "Sächsischen Zeitung" in Auftrag gegeben.

Neun Prozent der Befragten würden die Linke wählen, sieben Prozent die SPD, sechs Prozent die Grünen und fünf Prozent die FDP. Für eine Fortsetzung der aktuell regierenden Koalition aus CDU, SPD und Grünen würde das wohl nicht reichen. In Sachsen ist die nächste Landtagswahl für den 1. September 2024 geplant.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Insa gibt eine statistische Fehlertoleranz von plus/minus 2,2 Prozentpunkten an. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.