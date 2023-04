Bisher gab es sie nur in der Schweiz und in Frankreich zu kaufen. Das weltweit erste Kaffeekapselsystem, das gänzlich ohne Kapsel auskommt, wurde Anfang September im Zürich präsentiert. Die Alternative zum klassische Kapselkaffee wurde von der Rösterei Delica, einem Tochterkonzern des größten Schweizer Detailherstellers Migros, entwickelt und ist seit Dienstag (18. April 2023) auch in Deutschland erhältlich.

Dabei handelt es sich um einen kleinen Ball aus gepresstem Kaffee, der von einer kompostierbaren Schutzschicht umzogen ist und von Edeka vertrieben wird. Die Schutzschicht auf Pflanzenbasis soll den Kaffee außerdem vor Aromaverlust schützen. Der Kaffee stammt aus nachhaltigem Anbau und kommt größtenteils aus Brasilien, aber auch aus Peru und Honduras. Erst nach der dortigen Verarbeitung wird er in der Schweiz geröstet und verpackt. Zur Auswahl stehen acht Sorten mit verschiedenen Stärkegraden.

Kaffeesystem soll Umwelt schonen

Markus Mosa, Vorstandvorsitzender von Edeka, zeigt sich von der Nachhaltigkeit überzeugt. Geschätzt werden jährlich circa 63 Milliarden Kaffeekapseln entsorgt, wodurch weltweit etwa 100.000 Tonnen Abfall entstehen. Durch den Verzicht auf die herkömmlichen Aluminium- oder Plastik-Kapseln soll die Umwelt geschont werden. "Das innovative Zero-Waste-Kaffeesystem teilt unser Ziel, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren", gab Mosa in einer Pressemitteilung bekannt. "Mit dieser Zusammenarbeit tragen wir einen weiteren Teil dazu bei, nicht nur den Genuss, sondern vor allem auch die Natur und Umwelt für nachfolgende Generationen zu erhalten."

Doch nicht nur die sogenannten "Coffee Balls" sind umweltschonend. Das gesamte System ist wirbt damit, zu 100 Prozent CO2 kompensiert zu sein. So besteht die zu den Bällchen gehörende Kaffeemaschine "Globe" bis zu 34 Prozent aus recycelten Materialien und arbeitetet energieeffizient. Außerdem soll die Maschine durch ihren modularen Aufbau im Gegensatz zu vielen anderen Maschinen reparierbar und einzelne Teile austauschbar sein.

Mit 41 Cent pro Kugel liegen die Kaffeebällchen auch unter dem Nespresso-Kapselpreis von knapp 50 Cent. Die zu den Coffee Balls gehörende Kaffeemaschine ist mit 149 Euro jedoch teurer als ihre Konkurrenz.