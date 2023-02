Deutschland vor 53 Minuten

Mangelnde Vorsorge

"Alarmierender Trend": Mehr schwere Krebs-Fälle wegen Corona? Krankenkassen-Chefin besorgt

Könnten mehr Menschen wegen der Corona-Pandemie schwer an Krebs erkranken? Die Chefin des AOK-Bundesverbands meint: Ja. Denn in den vergangenen drei Jahren sei bei vielen Menschen in Deutschland die Krebsvorsorge vernachlässigt worden.