Bei McDonalds steht die erste Rezepturänderung seit über 50 Jahren an: "Wir wollen unsere Klassiker neu denken", so eine Sprecherin gegenüber der Bild. So wolle man durch viele kleine Änderungen Cheesburger, Big Mac und weitere Klassiker verfeinern, heißt es weiter. Können sich Fastfood-Fans darauf freuen?

Eine McDonalds-Sprecherin bestätigte der Bild, dass sich die Buns - also die Burgerbrötchen - bei manchen Burgern verändern. Sie sollen im Umfang kleiner, dafür in der Höhe größer sein und so "in Summe die gleiche Größe" aufweisen. Zudem sollen die Buns so fluffiger und luftiger werden, wie der US-Konzern erklärt.

Big Mac, Royal TS und Co.: Das ändert sich bei den beliebten McDonalds-Klassikern

Der Big Mac und der Royal TS bekommen zudem besondere Brötchen: Brioche Buns - entweder mit einer leichten Butternote oder im Geschmack leicht milchig. Hinzukommt, dass sich die Anzahl der Sesamkörner auf den Buns unterscheiden soll, wodurch sie "wie selbst gemacht" aussehen sollen.

Eine weitere kleine Änderung ist, dass Zwiebeln demnächst schon direkt beim Grillen mit auf das Fleisch kommen, wodurch sie leicht karamellisiert werden und der sich der Geschmack intensiviert. Und: Der Big Mac soll zehn Gramm mehr Soße erhalten, damit auch er intensiver schmeckt. Beim Cheesburger wurde lange bemängelt, dass der Käse nicht richtig schmelze - auch das wird geändert: Der Cheesburger erhält einen cremigeren Schmelzkäse.

In vielen Filialen gibt es die neuen Burger schon. Dort, wo man sie noch nicht findet, startet der Verkauf, sobald die Burger mit "alter Rezeptur" gar verkauft sind. Wer sich bei der App des Fastfood-Riesen registriert hat, kann sich am Samstag (22. Juli 2023) und am Sonntag (23. Juli 2023) einen Big Mac für einen Euro zum Probieren sicheren.