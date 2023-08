Ein Fußgänger ist in der Nacht zum Samstag (26. August 2023) bei einem Verkehrsunfall in Mayen in Rheinland-Pfalz von einem Auto erfasst und getötet worden. Nach Ermittlungen der Polizei soll es zuvor mutmaßlich zu einem verbotenen Autorennen zwischen zwei jungen Männern gekommen sein. Die 19 und 20 Jahre alten Autofahrer seien nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz festgenommen worden, teilte die Polizei in Mayen mit.

Laut Zeugenaussagen soll der 20 Jahre alte Autofahrer den 19 Jahre alten Fahrer in Höhe des zentralen Omnibusbahnhofs überholt haben. Nachdem er nach dem Überholen wieder eingeschert war, erfasste er demnach den 50 Jahre alten Fußgänger, als dieser gerade die Straße überqueren wollte.

Update (28. August, 14.00 Uhr): Haftbefehl gegen 20-Jährigen erlassen

Nach dem Tod des Fußgängers in Mayen ist gegen einen 20 Jahre alten Autofahrer Haftbefehl erlassen worden. Dieser sei gegen Meldeauflagen jedoch außer Vollzug gesetzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Koblenz am Montag (28. August 2023) mit. Der Führerschein des jungen Mannes sei sichergestellt worden. Ein 19-Jähriger, der nach dem Unfall ebenfalls festgenommen worden war, wurde wieder auf freien Fuß gesetzt, da gegen ihn kein dringender Tatverdacht bestand, schreibt die Deutsche Presse-Agentur.

Nach den ersten Ermittlungen soll der 20-Jährige in der Nacht zum Samstag mit seinem Wagen den 19-jährigen Autofahrer überholt haben. Nachdem er wieder eingeschert war, erfasste er den 50 Jahre alten Fußgänger, der gerade die Straße überqueren wollte. Der Mann wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und starb noch an der Unfallstelle.

Ermittelt werde gegen den 20-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung und verbotenem Kraftfahrzeugrennens. Der Mitteilung zufolge sei es jedoch bislang nicht sicher, ob es sich tatsächlich um ein Rennen gehandelt habe. Wie schnell die beiden Autos gefahren seien, habe zunächst ebenfalls nicht festgestanden. Die jungen Männer waren mit Mittelklassewagen unterwegs gewesen. Zur Klärung des Unfalls sei auch ein Gutachter beauftragt worden.

Verbotenes Autorennen in Mayen - Update (27. August, 10.15 Uhr): Raser vorläufig festgenommen

Wie die Polizeidirektion Mayen mitteilt, seien die beiden für den Tod 50-jährigen Fußgänger verantwortlichen Autofahrer, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz, vorläufig festgenommen worden. Sie sollen zeitnah einem Haftrichter vorgeführt werden.

Unterdessen äußerte sich der Oberbürgermeister von Mayen, Dirk Meid (SPD), zu dem tragischen Vorfall. Auf seiner Webseite schreibt er: "Ich bin noch ganz geschockt von der Nachricht, dass heute Nacht in Mayen ein Mensch sein Leben lassen musste, mutmaßlich durch ein Autorennen auf unseren Straßen." Er sprach den Angehörigen des Opfers sein Mitgefühl aus. Außerdem bedankte sich der Lokalpolitiker bei allen Einsatzkräften.

Illegales Autorennen? - Fußgänger (50) von Auto erfasst und tödlich verunglückt

Der Mann sei durch den Aufprall mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden. Die Verletzungen seien so schwer gewesen, dass er kurz darauf an der Unfallstelle starb. Die Führerscheine und die Fahrzeuge der beiden Autofahrer wurden nach Angaben der Polizei beschlagnahmt.

Rebekka Barta mit dpa