Ein verlockendes Angebot sieht anders aus: Im sozialen Netzwerk Twitter sorgt derzeit ein Foto eines Preisschilds im Discounter Lidl für Furore. Dort ist nämlich die Butter "Kerrygold extra" im "Angebot" - zumindest deutet das rote Rabatt-Schild darauf hin.

Kurios ist allerdings die Tatsache, dass der ursprüngliche Preis niedriger ist, als der Angebotspreis - und zwar ganze 70 Cent. Was ist denn da schiefgelaufen? Das fragen sich auch die Twitter-User im Netz.

Inflation weiterhin hoch wie nie: Aber rechtfertigt das solche "Angebote"?

Die Inflationsrate in Deutschland ist weiterhin hoch. Die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel belasten Verbraucher enorm. Selbst die einfachsten Grundnahrungsmittel, wie Öl, Nudeln, Mehl oder eben Butter sind mittlerweile so teuer, dass viele Menschen an ihre finanziellen Grenzen stoßen.

Für ein Stück Butter zahlt man in Deutschland aktuell zwischen 2,29 Euro und 3,09 Euro bei 250 Gramm. Bio-Produkte liegen teilweise sogar bei bis zu 3,79 Euro pro Stück. Einige Märkte greifen deshalb bereits zu kuriosen Diebstahl-Sicherungsmaßnahmen für alltägliche Lebensmittel.

Selbst beim Discounter steigen die Preise massiv an. Das beste Beispiel liefert Lidl mit seiner seltsamen Butter-Rabatt-Aktion.

Butter bei Lidl im "Angebot": Twitter-User spotten im Netz

Auf dem Foto des kuriosen Angebots ist ein leuchtend rotes Angebots-Schild am Kühlregal mit der Aufschrift "Nur für kurze Zeit" zu sehen. Im Angebot ist hier eine Packung "Kerrygold extra" Butter mit 400 Gramm, die laut Schild für 3,49 Euro verkauft wird.

Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP), die auf dem Schild durchgestrichen ist, wie bei Angeboten üblich, sorgt allerdings für Verwirrung. Demnach war die Butter vor dem Angebot nämlich günstiger und kostete nur 2,79 Euro – also ganze 70 Cent weniger als jetzt. Die Twitter-Nutzer überschlagen sich mit Kommentaren unter dem Post. Einer schreibt sarkastisch: "Das ist ja mal der beste ‚Rabatt‘ den ich je gesehen habe". Ein anderer meint die derzeitige Lage der Welt an diesem Bild zu erkennen: "Das ganze Drama in einem Bild". Ob es sich bei dem "Angebot" um Absicht oder um ein Versehen handelt, wird nicht geklärt.

