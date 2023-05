Dass am Maifeiertag viele einen Bollerwagen nutzen, ist nichts Ungewöhnliches. Doch was Polizeibeamte am Montagabend im südhessischen Langen zu Gesicht bekamen, hatte mit einem herkömmlichen Fahrzeug dieser Art nicht mehr viel zu tun.

Die Beamten waren gegen 20 Uhr auf Streifenfahrt, als sie auf ein nicht alltägliches "Kraftfahrzeug" der Marke Eigenbau aufmerksam wurden, wie die örtliche Polizei berichtete. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Ordnungshüter fest, dass der mit einer großen Musikbox bestückte Bollerwagen über eine "illegal eingebaute Elektromotorisierung mit Lenkeinrichtung" verfügte und daher ein nicht zugelassenes Kraftfahrzeug darstellte.

Musikbox, Elektromotor und leere Bierflaschen - Bastler kassiert mehrere Anzeigen

Da sich zudem mehrere geleerte Bierflaschen auf dem Gefährt befanden, nahmen sie auch den 45-jährigen Fahrer selbst näher unter die Lupe und merkten schnell, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,70 Promille ergab, musste der Langener eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

Nun muss sich der bierselige Hobbybastler wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer, sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- sowie des Kraftfahrzeugsteuergesetzes strafrechtlich verantworten. Der "frisierte" Bollerwagen, den der 45-Jährige nach eigenen Angaben selbst zusammengebaut hatte, wurde sichergestellt.