Welcher Mann wünscht sich zum Vatertag nicht einen Kühlschrank voller Bier? Doch Obacht! Aktuell kursiert ein Fake-Gewinnspiel auf WhatsApp, welches mit dieser Krombacher Vatertags-Aktion lockt.

"Es handelt sich dabei nicht um ein offizielles Krombacher Gewinnspiel, sondern um Betrugsversuche, bei denen sich die Absender als Krombacher Brauerei ausgeben. Wir werden entsprechende rechtliche Schritte einleiten und distanzieren uns ausdrücklich von Nachrichten und Gewinnspielen dieser Art", schreibt Krombacher auf seiner Homepage.

Fake WhatsApp-Gewinnspiel verspricht Kühlschrank voller Bier

Bei dem WhatsApp-Gewinnspiel wird den Teilnehmenden ein Kühlschrank voller Bier von Krombacher versprochen. Mit einem Klick auf den Link und dem Teilen des Gewinnspiels soll man bereits im Lostopf für den Gewinn landen.

Doch der Link führt euch zu einer dubiosen Phishing-Seite, welche eure persönlichen Daten abfragen will oder infiziert euer Smartphone direkt mit einem Virus. Auch dann werden sensible Daten gestohlen und enormer Schaden angerichtet.

Schon in den vergangenen Monaten gab es immer wieder solche gefälschten WhatsApp-Gewinnspiele. Genutzt wird dafür der sogenannte Tinyurl5.ru-Spam. Erkennen könnt ihr fiese Betrugsmasche immer an dem ".ru" in der URL.

Gewinnspiele über WhatsApp sind meist Betrugsmaschen

Krombacher teilt auf seiner Homepage außerdem mit, dass Gewinnspiele von ihnen nie über WhatsApp geteilt werden und Nutzer*innen bei ausländischen URLs immer vorsichtig sein sollten.

Bei über WhatsApp geteilten Gewinnspielen wird grundsätzlich zu höchster Vorsicht geraten. Bei diesen handelt es sich nämlich in fast allen Fällen um Betrugsmaschen, bei denen tolle Preise versprochen werden, es im Endeffekt aber meistens um Datenklau und dem Infizieren von Nutzergeräten geht.

Betrüger*innen nutzen häufig bekannte Markennamen, um Authentizität vorzugaukeln und besonders attraktiv zu wirken. Auf welche Anzeichen ihr zudem achten solltet, könnt ihr hier nachlesen.