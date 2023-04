Frau aus Ingelheim verliert komplette Altersvorsorge bei Telefonbetrug

"Hat genauso geweint ": Opfer berichtet von täuschend echter Masche

": Opfer berichtet von "Es kann jeden treffen": Betrogene Mutter geht an die Öffentlichkeit

Renate Kinzel aus Ingelheim in Rheinland-Pfalz ist Opfer einer "perfiden" Betrugsmasche geworden. Es "kann jeden treffen", sagte die Rheinland-Pfälzerin gegenüber unserer Kollegen von *inRLP.de. Täuschend echt habe die Masche gewirkt.

Betrüger erschleichen sich Altersvorsorge von Mutter: "perfide" Masche per Telefon

Am Ende ergaunerten die Betrüger die komplette Altersvorsorge der Frau, die ihre Tochter vor dem Gefängnis bewahren wollte. Mit den Details der Betrugsgeschichte, die sie um ihr Geld gebracht hatte, geht Kinzel nun an die Öffentlichkeit - sie will verhindern, dass anderen dasselbe widerfährt wie ihr.

