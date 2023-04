Der Mord an der 12-jährigen Luise hat bundesweit für Entsetzen gesorgt. Zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 haben gestanden, Luise getötet zu haben. Die Leiche des Mädchens wurde am 12. März in einem Waldstück in der Nähe ihres Wohnortes Freudenberg (Nordrhein-Westfalen) gefunden.

Die Polizei ermittelte mit Hochdruck in dem Fall, um ihn aufzuklären. Bereits Ende März haben sich Mitschüler und Mitschülerinnen in einer Trauerfeier von Luise verabschiedet.

Wie jetzt unser Schwesterportal inRLP.de berichtet, haben die Eltern der 12-jährigen Luise jetzt eine emotionale Traueranzeige geschaltet.