Dieses Osterfest könnte für viele teuer werden. Eier, Spargel und Fisch kosten 2023 mehr als sonst und sind teilweise auch rar. Spargelbauern berichten über "wahnsinnige Kostensteigerungen", wie der BR schreibt.

Spargel - nur noch Gemüse für "Super-Reiche"?

Spargelbauern klagen: Löhne seien um 25 Prozent gestiegen und die Düngerpreise hätten sich sogar verdoppelt. Ebenfalls teurer wurden der Strom für die Kühlung oder die Wasch- und Sortieranlagen für den Spargel und der Sprit für die Traktoren oder die Fahrzeuge, um die Erntehelfer aufs Feld und wieder zurückzubringen.

Was hat dies für Auswirkungen auf die Spargelpreise? Einen ersten Vorgeschmack gibt in den sozialen Medien eine Edeka-Kundin. In ihrer Filiale entdeckte sie den vermutlich ersten heimischen Spargel der Saison. Bei Twitter teilte sie ein Foto und schrieb dazu: "Nur noch Gemüse für Super-Reiche."

Was die Twitter-Nutzerin damit meint, wird beim Blick auf den Preis schnell klar. Edeka verlangt für das Kilo Spargel 19,90 Euro. Auf der Verpackung sind sogar 24,90 Euro abgedruckt. Im Netz wird rege diskutiert. Einige Menschen sind über den Preis schockiert. "Sind die mit Gold gefüllt?", fragt beispielsweise ein User. Ein anderer fragt: "Da bekommt man dann aber den ganzen Korb für, oder?"

Eier werden knapp und teuer

Vor dem Osterfest müssen Verbraucher*innen ebenfalls mit hohen Eierpreisen rechnen. In der vergangenen Woche habe der durchschnittliche Verkaufspreis für ein Paket mit zehn Eiern aus Bodenhaltung in der Größe M bei 2,02 Euro gelegen, sagte Mechthild Cloppenburg, Expertin der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) mit Sitz in Bonn. "Vor einem Jahr lag der Preis noch bei 1,75 Euro."

Die Gründe liegen in den deutlich gestiegenen Preisen für Energie, Futter und Löhnen. Außerdem seien die Eierpreise für Ostern generell höher als zu anderen Zeiten. "Dann ist auch die Nachfrage hoch, und Eier sind ein knappes Gut", erklärt Cloppenburg.

Eine weitere Ursache für die hohen Eierpreise liegt wohl im Verbot des Kükentötens, das in Kraft getreten ist. Damit wurde in Deutschland die Praxis beendet, dass Millionen von männlichen Küken getötet wurden.

Fisch ist knappes Gut

Fisch ist in diesem Jahr ebenfalls knapp, wie Bild.de berichtet. "Fisch ist ein verknapptes Gut", sagt Torben Heese, Vorsitzender des Landesfischereiverbandes für die Fluss- und Seenfischer. Die Preise für Fisch sind steigend - sie haben das Niveau wie zur Weihnachtszeit erreicht.

"Karpfen, Forelle und Aal sind relativ wenig vorhanden", so Heese. Bei diesen Fischsorten sollte man besser vorbestellen, damit man an Ostern nicht ohne Essen dasteht.

Woher kommt der Mangel? Schuld seien Otter und Kormorane. Durch Otter und Kormorane herrscht nämlich ein enormer Fraßdruck. "Was der Wolf bei den Weidetierhaltern ist, ist der Otter bei uns Fischern", erläuterte der Teichwirt. Besonders Karpfen seien betroffen, aber auch bei Forellen ist die Situation schwierig. Außerdem sei die Nachzucht aufgrund des Wassermangels nicht so schnell gewachsen wie erhofft.