Das Katapult Magazin hat die reichsten Frauen Deutschlands und ihr Vermögen im Jahr 2022 zusammengefasst. Wir haben uns einige davon mal genauer angeschaut.

Eine Frau, die in der Liga der Reichen ganz vorne mitspielt, gehört zu einem Unternehmen, das in Franken nicht unbekannt ist: Schaeffler. Maria-Elisabeth Schaeffler ist die Witwe von Schaeffler-Gründer Georg Schaeffler. Laut Katapult hatte sie 2022 ein Vermögen von 8,1 Milliarden Euro. Nach vielen Jahren an der Spitze des Zulieferunternehmens hat sie vor Kurzem ihren Rücktritt aus dem Aufsichtsrat angekündigt. Die 81-Jährige plant in den Ruhestand zu gehen. Das schreibt das Manager Magazin.

Die Erbinnen großer Konzerne

Übertroffen wird sie laut Katapult Magazin von Bettina Würth. Ihr Vermögen betrug im vergangenen Jahr 10,8 Milliarden Euro. Sie ist die Tochter von Reinhold Würth, dem Mann hinter dem großen Schraubenkonzern. Seit 2006 ist Bettina Würth Vorsitzende des Unternehmensbeirats. Das berichtet das Handelsblatt.

Schwarzkopf, Persil, Pritt – die Marken von Henkel kennt wahrscheinlich jede*r. Simone Bagel-Trah ist die Urenkelin von Fritz Henkel. Seit 2009 ist sie Vorsitzende des Aufsichtsrats bei Henkel. Das berichtet die Neue Zürcher Zeitung. Laut Katapult Magazin liegt ihr Vermögen bei rund 14 Milliarden Euro.

Auch ganz an der Spitze mit dabei: Babette Albrecht, die Frau des bereits verstorbenen Berthold Albrecht. Dieser war der Sohn des Aldi Mitbegründers Theo Albrecht. Die Albrechts gehören laut Business Insider zu den reichsten Familien Deutschlands. Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2012 soll Babette Immobilien, Autos und Geld geerbt haben. In der Vergangenheit gab es immer wieder Streit mit anderen Mitgliedern der Familie um die Führung bei Aldi und um finanzielle Aspekte. Laut Katapult betrug ihr Vermögen 2022 etwa 19,2 Milliarden Euro.

Die reichste Frau Deutschlands

Und wer ist die reichste Frau in Deutschland? Die Antwort lautet: Susanne Klatten. Sie wurde unter dem Namen Susanne Hanna Ursula Quandt geboren. Zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder hat sie das Vermögen von Herbert Quandt geerbt. Dazu gehörten auch Anteile an BMW. Das berichtet das Handelsblatt. Laut Katapult hatte Klatten im Jahr 2022 ein Vermögen von 33,3 Milliarden Euro. Unter den zehn reichsten Menschen der Welt ist übrigens keine einzige Frau. Das zeigt ein Forbes-Ranking.

Neben den Erbinnen großer Konzerne spielt auch eine Gründerin relativ weit vorne mit. Özlem Türeci hat Medizin studiert. Ihr Vater war ebenfalls Arzt. Zusammen mit ihrem Mann Uğur Şahin gründete sie das Unternehmen Biontech, das spätestens seit Corona und der von Biontech entwickelten Impfung deutschlandweit bekannt wurde. Das berichtet Business Insider. Ihr Vermögen lag im vergangenen Jahr laut Katapult bei immerhin 6,1 Milliarden Euro.

Die Top-Ten der reichsten Frauen Deutschlands waren laut Katapult Magazin insgesamt folgende:

Susanne Klatten, 33,3 Milliarden Euro Babette Albrecht, 19,2 Milliarden Euro Simone Bagel-Trah, 14 Milliarden Euro Bettina Würth, 10,8 Milliarden Euro. Maria-Elisabeth Schaeffler, 8,1 Milliarden Euro Isolde Liebherr, 8 Milliarden Euro Anna Maria Braun, 7 Milliarden Euro Liz Mohn, 6,3 Milliarden Euro Özlem Türeci, 6,1 Milliarden Euro Karin Sartorius-Herbst und Christine Franken, 6 Milliarden Euro

Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Vermögen im Jahr 2022.

