Die Fastfood-Riesen Burger King und McDonald's bringen regelmäßig neue Produkte auf den Markt. Zuletzt sorgte beispielsweise McDonald's mit einem neuen "Plant-based"-Burger und Nuggets für Schlagzeilen. Solche hat Konkurrent Burger King schon deutlich länger im Sortiment.

Daher musste wohl bei Burger King wieder eine Idee für ein ganz neues Produkt her. Und die wurde Medienberichten zufolge von einer Künstlichen Intelligenz (KI) erfunden. Während KI inzwischen bereits in zahlreichen Bereichen eingesetzt wird, scheint die Entwicklung von Fast-Food-Produkten noch sehr ungewöhnlich.

"Cheeseburger Nuggets" von Burger King wurden durch KI entwickelt

Doch die erste mehr oder weniger schmackhafte Idee hat es jetzt sogar ins Sortiment geschafft und wird seit kurzer Zeit bei Burger King zum Verkauf angeboten. Doch das Feedback zu den neuen "Cheeseburger Nuggets" fällt sehr gemischt aus.

Wie Horizont berichtet, hat Burger King "den Bildgenerator Midjourney verrückte bis schmackhafte Produktideen entwickeln lassen". Burger King selbst veröffentlichte am 9. März ein Reel bei Instagram zu der neuen Kreation. In dem kurzen Video wird zuerst die skurrile Kombination aus Hotwings und Brownie gezeigt - sowohl in Bild als auch in Text. Dazu schreibt Burger King: "Haben wir nicht gemacht..."

Auf der darauf folgenden Ansicht bekommen wir dann die "Cheeseburger Nuggets" zu Gesicht. Mit dem Textzusatz "...haben wir gemacht". Am Ende des Kurzvideos wird noch der Name des Produkts eingeblendet sowie der Beschreibung "Zwei Ikonen in einer". Zum Video selbst kündigt Burger King an: "Wir haben es tatsächlich getan und aus zwei Ikonen eine noch legendärere gemacht. Gönn dir unsere neuen Cheeseburger Nuggets!"

Feedback zu den neuen Nuggets fällt sehr unterschiedlich aus

Die Kommentare zu dem Video fallen sehr gemischt aus. Während die einen die neuen Nuggets feiern und direkt Ideen für weitere Produktvarianten liefern, sind zahlreiche Testerinnen und Tester nicht besonders angetan. Von "fanden sie ok aber würde die nicht nochmal kaufen" bis hin zu "Die sind echt schlecht, am liebsten hätte ich mein Geld zurück" ist alles dabei. Ein Instagram-Nutzer findet besonders deutliche Worte: "Eeeeekeeeellllhaaaafftttt, heute probiert, sofort Quittung dafür bekommen. Total fettig, ekliger Geschmack und bei mir sofort abführend. Werde ich mir nie wieder kaufen. Da bleibe ich lieber bein den leckeren Chilli Cheese Nuggets."

Doch wie sollen die "Cheeseburger Nuggets" denn nun schmecken? Auf der eignen Webseite beschreibt Burger King das neue Produkt folgendermaßen: "Die Cheeseburger Nuggets bestehen aus saftigem Beef, cremigen Cheese, würzigen Gürkchen sowie Tomatenstückchen. Um den Geschmack abzurunden, wurden unsere Nuggets mit einem Hauch Senf verfeinert."

Am Ende bleiben die Nuggets, genauso wie jedes andere Essen, natürlich Geschmackssache.