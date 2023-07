Student ertrinkt am 25. Juni 2023 beim Ausflug auf Badesee

Ein trauriges Ende nahm der Ausflug einer kirchlichen Gruppe am 25. Juni 2023. Während der 33-jährige Mann aus Rheinland-Pfalz kurz vorher noch auf einem Stehpaddel-Brett stand, ertrank der Nichtschwimmer kurz danach hilflos in einem Weiher in Homburg (Saarland).

Tragischer Tod eines Studenten aus Rheinland-Pfalz: Er konnte nur noch tot geborgen werden

Nachdem weitere anwesende Badegäste vergeblich nach ihm gesucht hatten, konnten die Einsatzkräfte einer Taucherstaffel der Polizei den Studenten nur noch tot aus dem Weiher bergen. Der Mann mit ghanaischer Herkunft hatte erst im Dezember 2022 sein Studium an der Universität in Birkenfeld aufgenommen.

Um die Familie des Mannes finanziell bei der Beerdigung zu unterstützen, hat ein Freund der Familie nun eine Spendenkampagne gestartet. Darüber berichtet unser Schwesternportal inRLP.de.