Berlin vor 1 Stunde

Tödliches Unglück

Mann in Paternoster eingeklemmt - Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

In einem Haus in Berlin ist am Donnerstag (25. Mai 2023) ein Mensch in einem Paternoster tödlich verunglückt. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Polizei.