Es gehört zum Alltag in Bäckereien: Ein Kunde oder eine Kundin bestellt ein halbes Brot, weil ein ganzes schlicht zu viel wäre. Die Verkäuferin oder der Verkäufer schneiden es durch und verkaufen es zum halben Preis. In den meisten Betrieben wird dann nicht mehr nachgewogen.

Doch aus diesem Grund sollen in einigen Bäckereien in Rheinland-Pfalz Bußgeldbescheide in dreistelliger Höhe eingegangen sein. Verschickt nach Testkäufen durch das Landeseichamt. Seitens des Eichamts wird nun auf Verbraucherschutz hingewiesen.

Streit um halbe Brote in Rheinland-Pfalz: Bäcker ist sauer

Einige Betriebe haben daher beschlossen, keine halben Brote mehr zu verkaufen. Das ärgert nicht nur Kunden und Kundinnen. Auch Bäckerobermeister, Claus Becker, von der Bäckerinnung Pfalz-Rheinhessen ist sauer. Das Vorgehen sei "gang und gebe". Im Gespräch mit den Kollegen und Kolleginnen unseres Schwesternportals inRLP.de berichtet Becker: "Die Nachricht hat mich kalt erwischt". Weitere Details erfährst du bei unseren Kollegen und Kolleginnen.

