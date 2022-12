Ein Bestattungsunternehmen aus Wien hat für reichlich Aufregung gesorgt: Wegen eines saisonalen Artikels in ihrem Museums-Shop heimste sich die Firma Sympathiepunkte ein. Obwohl man einen sehr schwarzen Humor innehaben muss, um sich über das Produkt zu amüsieren, erhielten die Bestatter fast ausschließlich positives Feedback.

Seit dem 14. November 2022 ist er erhältlich: Der schwarze Eiskratzer mit der Aufschrift "Bestattungen Wien - Mit uns kratzen Sie besser ab". Nicht nur im ortsansässigen Museums-Shop auf dem Zentralfriedhof, sondern auch online ist der praktische Scheiben-Enteiser für 5.90 Euro zu kaufen. Die Ankündigung des Produkts erntete knapp 1500 Likes auf Facebook und mehrere Hundert Kommentare und Shares (Stand 13. Dezember 2022).

"Einfach klasse": Bestattungsunternehmen erntet Lob für flapsigen Umgang mit Thema Sterben

Weil der Tod für viele ein unangenehmes und abstraktes Thema ist und das Internet kein sehr freundlicher Ort ist, könnte man als Reaktion auf diesen Beitrag massig Kritik und Anfeindungen erwarten. Genau das Gegenteil war hier der Fall: Fast alle Antworten sind positiver Natur und die Leser*innen finden die Aktion "einfach klasse".

Viele Leute steigen in das Wortgewitzel mit ein. "Ich sterbe...vor Lachen", schreibt eine Nutzerin. "Muss ich todsicher haben", schloss sich jemand an. Es richteten sich sogar mehrere Lobreden an das Marketing des Bestattungsunternehmens: "Ich liebe eure Werbeabteilung".

Dass es einigen Leuten dennoch nicht gefällt, ist bei dem ernsten Thema Tod kein Wunder. Jemand bezeichnete den Eiskratzer als "etwas makaber". Ein anderer Follower regte sich sehr auf und sagte, er habe "selten etwas pietätloseres gesehen".

Turnbeutel, USB-Stick und Co.: Bestattungen Wien hat noch mehr zu bieten

Bestattungen Wien bietet nicht nur den zynischen Eiskratzer an, sondern hat noch mehr makabere Produkte im Shop gelistet. Unter anderem gibt es einen Turnbeutel mit der Aufschrift "Turne bis zur Urne", einen USB-Stick in Holzsarg-Optik und eine Büchertasche mit der Aufschrift "Ich lese, bis ich verwese".