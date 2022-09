Zwei Rentner aus Deutschland haben auf Mallorca einen immensen Schaden angerichtet: Als sie mit ihrem Auto gegen den Pfeiler einer historischen Brücke prallten, wurde das Monument demoliert. So schwer, dass die Stadt am Ende des Tages zu einer drastischen Maßnahme greifen musste.

Die Brücke "Pont den Calet" stand bis vor kurzem noch am Ortseingang der spanischen Gemeinde Son Servera, die sich im Osten von Mallorca befindet. Das ältere Paar, das gebürtig aus Deutschland stammt, war am Samstagnachmittag (17. September 2022) in der Gegend unterwegs, als sich der folgenschwere Unfall um etwa 15.30 ereignete.

Rentner zerstören bei Autounfall Brückenpfeiler auf Mallorca

Der Wagen kam von der Straße ab und krachte gegen den Brückenpfeiler. Dieser wurde dabei stark beschädigt, die beiden Rentner mussten zudem mit einem Krankenwagen in die Klinik in Manacor gefahren werden. Zunächst hatte die Mallorca-Zeitung über den Vorfall berichtet.

Während die Polizei die Straße absperrte, prüften Techniker, ob die Brücke einsturzgefährdet sei. Dabei stellten die Experten fest, dass die Schäden immens ausfielen und nur noch ein Abriss der Brücke übrigblieb.

Noch am selben Abend wurde das historische Aquädukt, das früher zur Wasserversorgung genutzt wurde, abgerissen. Feuerwehr, Polizei und Techniker waren dabei im Einsatz, berichtet die Lokalzeitung. Bereits in den 1960ern musste ein Teil der Konstruktion ausgetauscht werden, nachdem ein Lastwagen damit kollidiert war.

Mehr Mallorca-Nachrichten findest du hier: Verrückter Fall für Polizei - Mann täuscht aus Angst vor Freundin eigene Entführung vor