Update vom 12.08.2023:

Zwei mutmaßliche österreichische Zechpreller im Alter von 16 und 17 Jahren sind nach tagelanger Flucht in Kroatien festgenommen worden. Die Teenager - ein 17-Jähriger und eine 16-Jährige - waren wegen des Verdachts des versuchten Mordes europaweit zur Fahndung ausgeschrieben worden, nachdem sie laut der Polizei die Rechnung in einem Restaurant in Linz nicht bezahlt und danach mit ihrem Auto die Wirtin überfahren hatten. Die Staatsanwaltschaft in Graz bestätigte am Samstag die Festnahme an einer kroatischen Tankstelle. Zuvor hatte die Kronen Zeitung darüber berichtet.

Die 41-jährige Besitzerin des Sushi-Lokals in Linz hatte sich den Teenagern am Mittwochabend in den Weg gestellt und wurde von dem SUV überrollt. Sie habe einen Trümmerbruch des Beckens erlitten, Magen und Lunge seien ebenfalls verletzt worden, erzählte ihr Sohn dem Sender ORF. Der Vorfall wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Polizei geht davon aus, dass die 16-Jährige am Steuer des Wagens saß.

Erstmeldung vom 11.08.2023: Zeche geprellt und Wirtin überfahren - Fahndung nach 16-Jähriger

Zwei Zechpreller im Alter von 16 und 17 Jahren sollen in Österreich eine Wirtin überfahren und schwer verletzt haben. Die Polizei fahndet nach der 16-jährigen Autofahrerin und ihrem 17-jährigen Beifahrer, wie die Staatsanwaltschaft Graz am Freitag mitteilte.

Die beiden Jugendlichen sollen laut Polizeiangaben am Mittwoch in einem Restaurant in Linz gegessen haben, ohne zu bezahlen. Als sie nach dem Abendessen in einen SUV stiegen, stellte sich die Wirtin noch vor das Auto. Das Mädchen sei trotzdem losgefahren und habe die 41-Jährige mit zwei Reifen überrollt, berichtete die Polizei. Die Wirtin erlitt schwere Verletzungen.

Aufgrund des Kennzeichens konnten die Ermittler die Mutter des Mädchens in Graz als Besitzerin des Autos ausfindig machen. In Österreich können Jugendliche frühestens mit 17 Jahren einen Führerschein erhalten.

Vorschaubild: © Paul Zinken (dpa)