Wie klingt ein Schwarzes Loch? Die zivile US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft Nasa mit Hauptsitz in Washington D.C. hat eine Audiospur veröffentlicht, die unter die Haut geht.

Damit wollen die Wissenschaftler*innen den Irrglauben widerlegen, dass es im Weltraum keinen Schall gibt.

Schwarzes Loch wird hörbar - Nasa übersetzt Schallwellen in Ton

Wie die Nasa auf Twitter erklärt, rührt diese Fehlannahme daher, dass der größte Teil des Weltraums ein Vakuum ist, in dem sich Schallwellen nicht ausbreiten können. In einem Galaxiehaufen gebe es jedoch so viel Gas, dass tatsächlich ein Schall wahrnehmbar sei. Die von einem Schwarzen Loch ausgesendeten Druckwellen verursachten in heißem Gas Wellen.

Diese Wellen wurden dann in einen Ton übersetzt. Weil viel zu tief, seien die aufgenommen Schallwellen für Menschen jedoch nicht hörbar. Deshalb bearbeitete die Nasa den Originalton stark durch eine Anhebung von knapp 60 Oktaven, um ihn hörbar zu machen.

Die Behauptung, so würde ein Schwarzes Loch klingen, findet Astrophysiker Chris Lintott problematisch. Im Spiegel ist seine Argumentation zu lesen, es handele sich lediglich um einen Klang der Nasa. Das Geräusch eines Schwarzen Lochs, wie es die Menschen verstehen würden, sei es sicherlich nicht.

Was sind Schwarze Löcher?

Schwarze Löcher sind faszinierende Phänomene. Wie es die European Space Agency (ESA) beschreibt, sind es Gebiete im Weltraum, "in dem die Materie in sich selbst zusammengefallen ist."

"Dieser Kollaps von katastrophalen Ausmaßen bewirkt, dass sich eine enorme Menge Masse auf einem unglaublich winzigen Raum konzentriert." Die Anziehungskraft dieses Gebiets sei so stark, dass ihr noch nicht einmal das Licht entrinnen könne. So sind Schwarze Löcher für das menschliche Auge eigentlich nicht sichtbar, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hinzufügt.

Jedoch können wir sie daran erkennen, wenn Sterne sich mit hoher Geschwindigkeit um eine unsichtbare Massenkonzentration bewegen. Und jetzt können wir die interessanten Objekte auch hören.

Vorschaubild: © Nasa