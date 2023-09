Update vom 05.09.2023,10.20 Uhr: Deutsche nach Bootsunglück in Italien vermisst - Suche fortgesetzt

Während einer Fahrt mit einem gemieteten Schnellboot über den italienischen Iseosee ist eine deutsche Urlauberin ins Wasser gestürzt, seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die Feuerwehr sucht das Gewässer weiterhin mit Booten und speziellen Robotern ab, um die 20-Jährige zu finden. Dem Einsatzteam sollen dabei die Handydaten der Personen weiterhelfen, die zusammen mit der jungen Frau auf dem Boot waren: Dadurch konnte ein Bereich des Sees eingegrenzt werden, auf den sich die Suche nun konzentriert, wie die ARD und der BR berichteten.

Die 20-Jährige komme laut den italienischen Behörden, die den Fall übernahmen, aus Regensburg in der Oberpfalz. Außer ihr seien noch ihre Schwester und vier Freunde auf dem Boot gewesen. Zu dem Unglück kam es wohl, weil eine 23-Jährige das Steuer übernahm und so schnell beschleunigt haben soll, dass die 20-Jährige das Gleichgewicht verlor und ins Wasser stürzte. Laut den beteiligten Rettungskräften sei es möglich, dass die 20-Jährige mit dem Kopf gegen das Boot stieß und durch die Wucht des Aufpralls das Bewusstsein verlor. Die Fahrerin besitze außerdem keinen Führerschein für das Boot.

Zudem soll die Gruppe unter Alkoholeinfluss gestanden haben, wie Federico Laini, Bürgermeister der Gemeinde Pisogne, im Interview mit der ARD sagte. Mittlerweile sind auch die Eltern der Vermissten in Italien eingetroffen, um die Suche zu unterstützen. "Mindestens eine Woche" lang solle laut Bürgermeister Laini noch gesucht werden.

Erstmeldung vom 03.09.2023, 10 Uhr: Urlauberin aus Bayern stürzt in den Iseosee - Italienische Polizei hat wenig Hoffnung

Bei einem Ausflug mit dem Boot auf dem Lago d'Iseo im Norden Italiens ist vermutlich eine junge deutsche Urlauberin ums Leben gekommen. Die 20 Jahre alte Frau stürzte nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag (1. September 2023) in der Nähe des Städtchens Pisogne in den See und ging unter.

Die Suche brachte auch nach mehr als 24 Stunden keinen Erfolg. Als minimal wurden die Chancen am Samstagabend beurteilt, sie noch lebend zu finden. Vermutet wird, dass sie bei dem Sturz mit dem Kopf aufs Boot geprallt sein könnte.

20-Jährige vermisst: Fahrerin steht im Visier der Ermittler

Die 20-Jährige, die aus Bayern stammt, war nach Angaben der Polizei zusammen mit anderen jungen Deutschen auf einem gemieteten Schnellboot unterwegs. Die Staatsanwaltschaft leitete nach einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa Ermittlungen gegen eine 23-Jährige ein, die sich ohne Fahrerlaubnis ans Steuer gesetzt haben soll. Nach ersten Erkenntnissen beschleunigte sie so schnell, dass die 20-Jährige das Gleichgewicht verlor und in den See stürzte.

Am Sonntag soll die Suche mit einem Tauchroboter fortgesetzt werden. Der Lago d'Iseo gehört wie der Lago Maggiore, der Gardasee und der Comer See zu den großen Seen in Oberitalien. Stellenweise ist er bis zu 250 Meter tief. Bekannt wurde der Iseosee vor einigen Jahren auch durch eine Installation des Künstlers Christo, der das Ufer und eine Insel mit bunten schwimmenden Stegen verband.