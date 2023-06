Ein dreijähriger deutscher Junge ist Medienberichten zufolge am Gardasee in ein Schwimmbecken gestürzt und später gestorben.

Das Unglück ereignete sich im Pool eines privaten Wohnkomplexes in der Gemeinde Lazise, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Dienstagabend berichtete. Die Carabinieri hätten Ermittlungen aufgenommen.

Kleinkind aus Deutschland stirbt am Gardasee

Der Junge sei, von den Eltern zunächst unbemerkt, ins Wasser gefallen. Der Rettungsdienst habe versucht, ihn wiederzubeleben, dann sei er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Verona geflogen worden. Dort sei er am Abend gestorben. Nähere Einzelheiten wurden nicht bekannt.

Vorschaubild: © Luca Bruno/AP/dpa