Bisher war Cimex hemipterus ein eher seltener Gast in Spanien. Mittlerweile scheint die tropische Bettwanzen-Art aber auch in dem beliebten Urlaubsland zur Plage zu werden. Die Gesundheitsbehörden vor Ort warnen nun verstärkt vor dem Tier. Denn die Bisse des Parasiten können unangenehm werden.

Unter anderem die britische Zeitung The Sun oder die Bild Zeitung berichten über das vermehrte Auftreten der Tropen-Wanze. So hatte Ende August die spanische Gesundheitsorganisation Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla) eine Warnung vor dem Tier herausgegeben. So ist das Insekt auch in "Fünf-Sterne-Hotels" anzutreffen, wie die Bild zitiert.

Betroffen sind unter anderem Touristen-Hochburgen wie Alicante, Mallorca und die Kanaren. Eigentlich kommt das blutsaugende Tier vor allem in tropischen Entwicklungsländern vor, sie scheint sich nun aber auch weiter im Norden wohl zu fühlen. Dabei lebt sie gerne in menschlicher Gesellschaft und ist oft in Ritzen und Spalten von Häusern zu finden, oder eben auch in Matratzen.

Teils heftige Reaktionen bei Bissen

Dabei kann ein Biss dieser Bettwanze sehr unangenehm werden - vor allem für Allergiker. „Ein Biss verursacht Unbehagen und sogar verschiedene allergische Reaktionen, Schlaflosigkeit oder Stress“, zitiert die Bild den ANECPLA-Generaldirektor Jorge Galván.