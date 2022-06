Fast die Hälfte der deutschen Unternehmen sehen sich mit Fachkräftemangel konfrontiert. Das geht aus dem aktuellen KfW-ifo-Fachkräftebarometer hervor. Am stärksten betroffen ist demnach der Dienstleistungssektor. In der Industrie fehlen so viele Mitarbeiter*innen wie schon seit 30 Jahren nicht mehr. Aber auch in anderen Bereichen werden händeringend Fachkräfte gesucht. In der Pflege etwa sind 40.000 Stellen offen. Anbieter wie Leantree rekrutieren zielgenau Fachkräfte für Unternehmen aller Branchen, wie Handwerk, IT, Pflege und viele mehr - Social Media macht's möglich! Die Größe Ihres Unternehmens spielt dabei keine Rolle, auch für kleine und mittelständische Unternehmen gibt es passgenaue Lösungen*.

Fast 70 Prozent aller Arbeitnehmer sind zwar offen für Jobangebote, suchen aber nicht aktiv. Dieses Potential deckt Leantree mit gezielten Social Media-Kampagnen für Unternehmen, die wiederum auf der Suche nach Mitarbeitenden sind, ab. Genutzt werden unter anderem Facebook und Instagram. Recruiting in Sozialen Netzwerken hat noch einen weiteren Vorteil: Die Kosten im Vergleich zur Platzierung der Jobangebote in einschlägigen Portalen betragen durchschnittlich nur ein Zehntel.