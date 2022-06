Nach all den negativen Nachrichten rund um das Wechseltheater von Robert Lewandowski, konnte der FC Bayern nun auch wieder positive Neuigkeiten verkünden. Am Montag (13.06.2022) haben die Münchner ihren neusten Top-Neuzugang vorgestellt. Ab der kommenden Saison wird das niederländische Mittelfeldjuwel Ryan Gravenberch den Kader des amtierenden deutschen Meisters verstärken. Der 20-jährige Nationalspieler wechselt für eine feste Ablösesumme von 18,5 Millionen Euro bis 2027 von Ajax Amsterdam zum FC Bayern. Durch Bonuszahlungen können nochmal 5,5 Millionen Euro draufkommen. Zudem hat sich der abgebende Verein mit den Münchnern darauf verständigt, 7,5 Prozent des Transfererlöses zu erhalten, sollten die Bayern Gravenberch weiterverkaufen.

Die Verpflichtung des niederländischen Youngsters ist für den FC Bayern München ein weiterer Schritt, sich perspektivisch neu aufzustellen. In einer offiziellen Mitteilung verkündet Bayern-Boss Oliver Kahn (52): "Er hat sich für den FC Bayern entschieden, weil er sich hier auf höchstem Niveau weiterentwickeln kann. Spieler mit seinen Qualitäten sind wichtig für den Weg des FC Bayern in der Zukunft." Gleichzeitig ist der Transfer auch ein Statement an andere europäische Top-Clubs, dass der FC Bayern München in der Lage ist, die besten Talente Europas zu verpflichten.

Anderer Top-Club wollte Bayern noch dazwischengrätschen

Bereits Ende April war eine Einigung zwischen Gravenberch und den Münchern erzielt worden. Trotzdem versuchte der englische Premier League-Club Manchester United, das Mittelfeldtalent auf die Insel zu locken. Der neue Trainer von Manchester United, Erik ten Hag soll großes Interesse gehabt haben, die Zusammenarbeit mit Gravenberch fortzusetzen. Beide kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Ajax Amsterdam, wo Gravenberch sein Profi-Debüt unter ten Hag feierte.

Gegenüber der niederländischen Zeitung de Telegraaf begründet der Oranje-Star seine United-Absage: "United ist ein sehr großer und toller Verein. Aber ich hatte bereits so ein gutes Gefühl mit Bayern und hatte ihnen bereits mein Wort gegeben."

In München wird Ryan Gravenberch sowieso auf bekannte Gesichter treffen. Zuvor schon hatte der FC Bayern sich die Dienste von Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (24) gesichert. Der Marokkaner kommt ablösefrei ebenfalls von Ajax Amsterdam.

Gravenberch: "Ich komme nach München, um viele Titel zu gewinnen. "

Der Weg des europäischen Top-Talents ist bei den Münchnern vorgezeichnet. Er soll zu einem absoluten Weltklassespieler reifen und dazu beitragen, die hochgesteckten Ziele des FC Bayern München zu erreichen. Die Attitüde scheint schonmal zu stimmen, wenn Gravenberch verkündet, er "komme nach München, um viele Titel zu gewinnen – und der FC Bayern ist es gewohnt, viele Titel zu holen".

Die Anlagen eine tragende Säule der Mannschaft in der Zukunft zu werden hat er. Der 20-jährige Nationalspieler der Niederlande bestach bei Ajax besonders mit seinen Fähigkeiten in der Balleroberung und der Zweikampfführung. Darüber hinaus verfügt der 1,90 Meter große Spieler über eine sehr gute Athletik.

Dennoch wird sich der Neuzugang erstmal gegen das etablierte Mittelfeldduo, aus Joshua Kimmich und Leon Goretzka, durchsetzen müssen. Auf lange Sicht gesehen kann Gravenberch sich zu einem ernsthaften Konkurrenten im defensiven Mittelfeld entwickeln, besonders in Anbetracht der Verletzungsanfälligkeit von Goretzka. Wenn alles gut läuft, hat der FC Bayern sich seinen defensiven Anker im Mittelfeld für die nächsten Jahre gesichert.

