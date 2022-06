Franken-Wetter am Wochenende : um die 30 Grad in gesamter Region

An diesem Wochenende können wir noch ruhiges und warmes Wetter genießen. Wetterexperte Stefan Ochs sieht in den Modellen eine Veränderung zu Wochenbeginn, es bleibt spannend, wie sich die Wetterlage daraufhin entwickelt.

Kaltfront bringt unter anderem starken Nordwestwind

Am Samstag (25. Juni 2022) und am Sonntag (26. Juni 2022) ist es laut Ochs heiter bis wolkig. Örtliche Regenschauer sind möglich, aber sehr wahrscheinlich bleibt es überall trocken. Maximal werden am Samstag 27 und am Sonntag 31 Grad erreicht. Der sehr schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen.

Am Montag erreicht uns von Westen her eine Kaltfront. Die Temperaturgegensätze zeigen sich deutlich. Am Nachmittag liegen die Temperaturen in Oberfranken bei 31 Grad und in Unterfranken bei 23 Grad. Damit einher gehen Böen mit starkem Nordwestwind. Ansonsten sieht Ochs nur ein paar Quellwolken mit örtlichen Regenschauern für wahrscheinlich.

In der Nacht zum Dienstag und am Dienstag laufen die Ergebnisse der Wettermodelle stark auseinander. Die Front könnte nach Südosten abwandern und in der mit schwachen Nordwestwinden einströmenden trockenen Luft wäre es dann heiter bis wolkig bei 26 Grad. Die Front könnte laut Wetterochs aber auch bei uns hängen bleiben und wenn es nach dem ICON-Wettermodell geht, kommt auf uns sogar eine kleine Tiefdruckbildung mit gewittrigen Regenfällen und stürmischen Windböen aus Nordost zu.

Gewitter, Hagel - "schwülwarm"

Im westlichen Franken und an den Alpen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit vereinzelten Gewittern, Hagel und Böen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Für die Nacht zum Dienstag werden weitere Gewitter erwartet, wie ein Meteorologe am Sonntag sagte. Besonders betroffen seien dann Schwaben und West- sowie Nordfranken.

«Schwülwarm und gewittrig», so beschreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) den Start in die neue Woche. Neben heißen Temperaturen bis 36 Grad am Montag in der Osthälfte sind auch immer wieder mitunter unwetterartige Schauer und Gewitter dabei, wie eine Wetterexpertin des DWD am Sonntag erklärte.

«Der Schwerpunkt bei den Unwettern liegt auf dem Starkregen», ergänzte die Meteorologin. Innerhalb kurzer Zeit können sich demnach große Regenmengen auf kleinem Raum ergießen – bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde sind möglich. Aber auch Hagel und schwerere Sturmböen bis orkanartige Böen könnten die Gewitter begleiten.

Durch heftigen Platzregen und große Hagelkörner seien Unwetter am Montag besonders im Süden, dem östlichen Mittelgebirgsraum sowie in Teilen der Mitte wahrscheinlich. Bei bewölktem Himmel im Norden und Westen sowie mehr Sonne als Wolken im Osten und Süden erstrecken sich die Temperaturen am Montag von 22 bis 36 Grad.