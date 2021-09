Seit Montag offenere Quarantäne-Regeln in Schulen und Kitas

offenere Quarantäne-Regeln in Schulen und Kitas Ziel: So viel Präsenzunterricht wie möglich, so wenig Quarantäne wie nötigt

So viel Präsenzunterricht wie möglich, Erstes Bundesland schickt nur noch infizierte Kinder in Quarantäne - keine Kontaktpersonen

Seit Montag (06. September 2021) gelten in ganz Deutschland neue Corona-Regeln in den Schulen und Kitas. Geeinigt haben sich die Minister*innen auf offenere Regeln, grundsätzlich solle nicht bei jeden positiven Fall eine ganze Klasse oder Gruppe in Quarantäne müssen. Ziel sei sowohl ein guter Infektionsschutz als auch so viel Präsenzunterricht wie möglich.

Offenere Quarantäne-Regeln in Schulen und Kitas: NRW lockert noch mehr

Zudem gilt nun auch, dass Kinder, die als Kontaktperson eines infizierten Kindes gelten und in Quarantäne geschickt werden, die Möglichkeit haben, sich nach dem fünften Tag "freitesten" zu lassen, um bei einem negativen Ergebnis eines PCR- oder Antigen-Schnelltests wieder am Präsenzunterricht teilnehmen zu können. Gleiches gilt für Kinder in Kindertageseinrichtungen. Allerdings führt hier das jeweilige Gesundheitsamt bei einem positiven Fall eine individuelle Risikobewertung durch.

Das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat die Quarantäne-Regeln für Schulen und Kitas noch weiter gelockert, wie unter anderem die Ruhr Nachrichten am Dienstag (07. September 2021) berichten. Demnach muss nur das infizierte Kind für 14 Tage in Quarantäne, alle übrigen Kinder einer Klasse oder einer Gruppe nicht. Zur Kontrolle würden bei einem positiven Fall die Testungen erhöht, um dennoch einen guten Infektionsschutz zu bieten. In Kindertagesstätten werden Pflicht-Selbsttests eingeführt, sobald ein positiver Fall auftritt.

Werden weitere Kinder, die als Kontaktpersonen gelten, in Quarantäne geschickt, ist hier nicht festgelegt, wer als Kontaktperson gilt. Heißt, es wurde offen gelassen, wie groß oder klein die Schülergruppe ist, die sich in Isolation begeben muss.