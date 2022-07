Vor zwei Jahren, genauer gesagt seit 1. März 2020, hatte die deutsche Regierung die Masern-Impfpflicht eingeführt. Diese Regelung greift seither nicht nur für Neuaufnahmen in Kitas und Schulen, sondern auch für Kinder, die vor diesem Stichtag die jeweilige Einrichtung besucht hatten - und deren Personal. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Nachweispflicht zweimal verlängert worden. Eigentlich hätte die Nachweisfrist bereits vor einem Jahr, zum 31. Juli 2021, enden sollen.

Kinder und Insitutionspersonal haben jetzt, nach endgültiger Festsetzung der Frist, nur noch wenige Tage Zeit, den Nachweis einzureichen. Bis zum 31. Juli 2022 müssen Angestellte und Kinder, die älter als ein Jahr sind, durch ihren Impfausweis, das gelbe Untersuchungsheft oder ein ärztliches Attest, nach überstandener Erkrankung, die Nachweispflicht erfüllen. Geschieht das nicht, muss die Leitung das Gesundheitsamt benachrichtigen, das dann im Einzelfall entscheidet, ob Tätigkeits- oder Betretungsverbote kommen.

Ministerium für Gesundheit klärt über Strafen und Bußgelder auf

Das Bundesgesundheitsministerium erläuterte, dass Eltern, die ihre Kinder nicht gegen die Masern impfen lassen, eine Ordnungswidrigkeit begehen. Diese wird mit einer Geldbuße von 2500 Euro bestraft und es kann passieren, dass das Kind aus der jeweiligen Betreuungsinstitution ausgeschlossen wird. Sollte ein Arbeitnehmender einer Kita oder Schule sich der Impfung verweigern, darf er oder sie keiner derartigen Beschäftigung mehr nachgehen.

Die Landkreise warnen vor massiven Belastungen vieler Gesundheitsämter, wenn in der Corona-Krise Ende Juli auch die zweite Stufe der Masern-Impfpflicht greift, berichtet die dpa. Die Ämter seien nicht nur in die Pandemiebekämpfung, sondern auch in diesem Rahmen stark eingebunden, erklärte der Deutsche Landkreistag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Angesichts der aktuellen Arbeitsbelastung habe man das Bundesgesundheitsministerium um eine weitere Verschiebung der Nachweisfrist für Masern-Impfungen auf den 1. Januar 2023 gebeten.

Der Landkreistag erklärte, man hoffe, eine erneute Verschiebung erreichen zu können. "Der Bund sollte die in den letzten zweieinhalb Jahren am Anschlag arbeitenden Gesundheitsämter auf der Zeitschiene entlasten, im allseitigen Interesse einer guten Umsetzung der Masern-Impfpflicht", sagte ein Sprecher.

Masern können tödlich enden: keine harmlose Kinderkrankheit

Hintergrund der Impfpflicht ist die Tatsache, dass die Masern zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten zählen und tödliche Folgen haben können. "Eine Masern-Infektion ist damit, anders als vielfach angenommen, keine 'harmlose Kinder-Krankheit'. Den besten Schutz vor Masern bieten Impfungen. Sie sorgen für eine lebenslange Immunität", schreibt das Gesundheitsministerium. Hier erfährst du, wie gefährlich Kinderkrankheiten für Erwachsene sind.

